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Операція «Феміда». НАБУ заявило про рейдерську схему на сотні мільйонів

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Операція «Феміда». НАБУ заявило про рейдерську схему на сотні мільйонів
Серед фігурантів рейдерської схеми – нардепи, посадовці та судді
фото: НАБУ (ілюстративне)

До схеми могли бути залучені чинний і колишній нардепи, посадовці Офісу президента й Мін'юсту, судді та хакери

В Україні викрито масштабну схему рейдерського захоплення нерухомості та інших активів юридичних осіб. За даними слідства, до діяльності злочинної організації могли бути залучені чинний та колишній народні депутати, високопосадовці Офісу президента та Міністерства юстиції, судді й хакери. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).

Правоохоронці оприлюднили нові записи, отримані під час спецоперації «Форест Гамп». Розслідування рейдерської схеми отримало назву «Феміда».

За версією слідства, учасники організації заволодівали нерухомістю та іншими активами юридичних осіб за допомогою несанкціонованого втручання в інформаційні системи Міністерства юстиції, підроблених судових рішень та документів про право власності. Також для реалізації схем, як стверджує слідство, використовували фіктивні борги та вплив на розгляд скарг у Мін'юсті.

За даними НАБУ та САП, учасникам схеми вдалося незаконно заволодіти активами підприємств на понад 248 млн грн. Крім того, вони нібито намагалися отримати контроль над нерухомістю у Києві вартістю понад 207 млн грн. В одному з епізодів фігурували об'єкти у центрі столиці, вартість яких перевищує 500 млн грн.

НАБУ також оприлюднило записи розмов фігурантів. За версією слідства, на них обговорюються гроші за ухвалення необхідних рішень та встановлення контролю над підприємствами. Крім того, слідство встановило, що на фінансування схеми було спрямовано щонайменше $514 тис. Розслідування триває.

Оприлюднено нові плівки спецоперації «Форест Гамп»

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП повідомили про проведення масштабної спецоперації «Форест Гамп» із викриття діяльності злочинної організації. За даними антикорупційних органів, у справі фігурують народні депутати, посадовці Офісу президента, Кабінету міністрів та інших органів державної влади.

Правоохоронці заявили про проведення понад 20 обшуків. У НАБУ наголосили, що операція спрямована на викриття та припинення діяльності злочинної організації, яка, за версією слідства, мала вплив на ухвалення рішень у державних органах.

Згодом НАБУ оприлюднило подробиці операції та записи розмов фігурантів. За даними слідства, викрито групу, яка організувала легалізацію 150 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Кошти через рахунки підставних компаній нібито ввели в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

Колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що після проведених у неї обшуків отримала повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу. Водночас вона спростувала інформацію про своє затримання та повідомила про рішення залишити посаду. 

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Теги: НАБУ САП рейдерство нерухомість Міністерство юстиції Офіс президента суддя депутат хакер Київ

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