Мобільний зв’язок в Україні може подорожчати: коли чекати змін

Додаткові витрати операторів на забезпечення роботи мереж можуть позначитися на вартості тарифів

Оператори можуть переглянути вартість тарифів до кінця року

В Україні до кінця 2026 року може зрости вартість мобільного зв’язку. На тарифи можуть вплинути додаткові витрати операторів, пов’язані із забезпеченням стабільної роботи мережі під час відключень електроенергії.

Про це розповів експерт з телекомунікацій Олександр Глущенко в коментарі УНІАН, передає «Главком».

Чому мобільний зв’язок може подорожчати

За словами експерта, одним із факторів, який може вплинути на вартість послуг, є вимога щодо забезпечення автономної роботи базових станцій під час тривалих відключень електроенергії.

Операторам доведеться витрачати кошти на акумулятори, генератори, системи резервного живлення та їхнє обслуговування. Водночас остаточні розрахунки витрат на виконання таких вимог наразі відсутні.

На ціни також можуть впливати вартість електроенергії та пального, логістичні витрати, відновлення пошкодженої інфраструктури, курс гривні та закупівля імпортного обладнання.

Ще одним фактором є необхідність інвестувати в модернізацію мереж, зокрема розвиток пілотних проєктів 5G.

Коли можуть зрости тарифи

Глущенко припускає, що оператори можуть переглянути тарифи до кінця 2026 року. Водночас конкретний розмір можливого підвищення наразі визначити неможливо.

За словами експерта, оператори можуть діяти вибірково – змінювати умови окремих тарифних планів, зокрема архівних, або переводити абонентів на нові пропозиції.

При цьому збільшення вартості може супроводжуватися розширенням наповнення тарифу – більшим обсягом мобільного інтернету, хвилин для дзвінків чи послуг у роумінгу.

Експерт наголошує, що говорити про конкретний відсоток майбутнього подорожчання для всіх операторів наразі зарано.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що на Київщині провели масштабне тестування готовності мобільних операторів та громад до роботи під час можливих тривалих відключень електроенергії через російські атаки. У перевірці взяли участь Vodafone, lifecell і Київстар спільно з районними державними адміністраціями та громадами.