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За Мудру внесено частину застави

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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За Мудру внесено частину застави
За ексзаступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру почали вносити заставу
фото: Суспільне

Необхідні для виходу із СІЗО 20 млн грн поки не зібрані, однак гроші за експосадовицю внесли вже кілька заставодавців

За колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру вже внесено частину застави. Напередодні Вищий антикорупційний суд відправив експосадовицю під варту на 60 діб із можливістю внесення 20 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Інформацію про внесення частини застави підтвердив адвокат Мудрої Артем Крикун-Труш. Водночас захисник не уточнив, яку саме суму вже вдалося зібрати. За його словами, заставодавців декілька.

25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав колишній заступниці керівника Офісу президента запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Водночас суд визначив альтернативу – заставу в розмірі 20 млн грн.

Після оголошення рішення Мудра заявила, що має лише частину необхідних коштів. Решту суми вона планувала спробувати знайти серед друзів та знайомих. Після засідання експосадовицю у кайданках вивів із зали суду конвой.

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ та САП повідомили про проведення масштабної спецоперації «Форест Гамп» із викриття діяльності злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів, за участі високопосадовців Офісу президента та інших осіб.

Згодом НАБУ оприлюднило подробиці операції та записи розмов фігурантів. За даними слідства, викрито групу, яка організувала легалізацію 150 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Кошти через рахунки підставних компаній нібито ввели в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

Зокрема, колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що після проведених у неї обшуків отримала повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу. Водночас вона спростувала інформацію про своє затримання та повідомила про рішення залишити посаду.

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Теги: СІЗО Офіс президента операція «Форест Гамп» корупція в Україні корупція

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