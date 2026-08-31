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Нелегальні онлайн-казино потраплятимуть у блок за добу: деталі нової стратегії

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Нелегальні онлайн-казино потраплятимуть у блок за добу: деталі нової стратегії
Щонайменше 90% виявлених незаконних доменних імен нелегальних казино блокуватимуться протягом 24 годин
фото: з відкритих джерел

Для пошуку прихованої реклами нелегальних казино на стримінгових платформах та відеохостингах застосовуватимуться технології штучного інтелекту

Нелегальні онлайн-казино в Україні потраплятимуть в блок протягом 24 годин після їх виявлення. Також держава хоче запровадити автоматичний обмін даними між держорганами та провайдерами, виявляти VPN і проксі, а для пошуку прихованої реклами азартних ігор використовувати штучний інтелект. Про це повідомила народна депутатка Ірина Василевська – Смаглюк, передає «Главком».

Як блокуватимуть нелегальні казино

Уряд затвердив Стратегію державної політики у сфері азартних ігор до 2035 року та план її реалізації на 2027–2029 роки.

Одним із напрямів документа є протидія нелегальному гральному ринку в інтернеті. Державний регулятор PlayCity та Національна поліція мають постійно проводити автоматизований моніторинг незаконної реклами та вебресурсів.

Згідно з планом, щонайменше 90% виявлених незаконних доменних імен нелегальних казино мають блокувати протягом 24 годин.

Для прискорення цього процесу у 2027 році планують запровадити автоматичний обмін інформацією між державними органами та інтернет-провайдерами. Це має дозволити оперативніше передавати дані про виявлені незаконні ресурси та блокувати їх.

Боротися будуть і з обходом блокувань

Окремим напрямом стане протидія способам обходу обмежень. Держава планує виявляти VPN і проксі-сервери, які використовуються для доступу до заблокованих гральних ресурсів.

Крім того, для пошуку прихованої реклами нелегальних казино на стримінгових платформах та відеохостингах планують застосовувати технології штучного інтелекту.

Скільки нелегальних сайтів виявили

Проблема нелегального грального ринку залишається масштабною. За червень–грудень 2025 року PlayCity виявило 2844 сайти, які надавали доступ до азартних ігор без ліцензії.

За оцінками, наведеними у Стратегії, від 39% до 53% грального ринку України досі перебуває в тіні.

Таким чином, уряд планує зробити боротьбу з нелегальними азартними іграми більш автоматизованою та скоротити час від виявлення незаконного ресурсу до його блокування.

Нагадаємо, що Кабмін затвердив першу в історії України Стратегію боротьби з ігровою залежністю, реалізація якої розрахована до 2035 року. Документ передбачає комплексний підхід до проблеми – від профілактики та раннього виявлення залежності до лікування й реабілітації. Зокрема, планують проводити масштабні інформаційні кампанії та уроки у школах про ризики азартних ігор, запроваджувати скринінги для раннього виявлення проблемної поведінки, а також розширювати доступ до психологічної допомоги та лікування. Окремі програми передбачені для військових і ветеранів.

Стратегія також передбачає посилення боротьби з нелегальним гральним ринком – блокування незаконних сайтів і реклами та протидію злочинності у сфері азартних ігор.

Раніше «Главком» писав, що компанію «Гориллабет», відому як онлайн-казино Gorilla, оштрафували на 4,3 млн грн. Порушення виявили під час позапланової перевірки організатора азартних ігор.

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Теги: гральний бізнес штучний інтелект онлайн-казино блокування

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