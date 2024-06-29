Завжди першим йшов у бій. Згадаймо Романа Угровецького

За свою службу Роман Угровецький був відзначений декількома нагородами

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Угровецького.

Молодший лейтенант Роман Угровецький, позивний Слобожан, загинув 17 грудня 2022 року біля селища Кам'янка Покровського району Донеччини. Офіцер вів штурмову групу для відбиття позицій у ворога та отримав смертельне мінно-вибухове осколкове поранення. Побратими Микола і Тарас до останнього намагалися евакуювати Романа, але ціною власного життя. Воїнів вдалося повернути лише через 3 місяці. Про це повідомили у Богодухівській громаді.

Роман народився 26 лютого 1992 року у селищі Гути Харківської області. Після школи навчався в коледжі за спеціальністю «Технологія виробництва і переробка продуктів с/г» та здобув кваліфікацію майстра виробничого навчання, техніка-механіка. Цікавився історією України, багато читав. Захоплювався футболом.

У 2013-2015 роках служив у армії, брав участь в АТО, був поранений під містом Ізюм. Через деякий час після демобілізації підписав контракт із військовою частиною 3017 Національної гвардії України.

У 2013-2015 роках Роман служив у армії, брав участь в АТО фото з відкритих джерел

У 2017 році здав тести і був переведений до Окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України «Омега».

У 2018-2022 роках навчався заочно у Національній академії Національної гвардії України. Здобув ступінь бакалавра за спеціальністю «Автомобільний транспорт», отримав первинне офіцерське звання «молодший лейтенант» і продовжував служити в загоні. У складі свого підрозділу Роман і зустрів повномасштабну війну. Він був офіцером бойової групи і завжди першим йшов у бій.

За свою службу Роман Угровецький був відзначений такими нагородами: медаль «За військову службу Україні» (2014), відзнака Президента України «За участь в антитерористичній операції» (2016), відзнака «Козацький хрест» II ступеня (2021), відомчою заохочувальною відзнакою нагрудним знаком «За відвагу у службі» (2022) та орден «За мужність» III ступеня (посмертно).

«Ми разом служили. Кожна людина в нашому житті як вчитель, і він мене багато чому зараз вчить. Його знання і досвід мені зараз у нагоді. Дякую тобі за це, братику», – написав рідний брат офіцера Володимир Угровецький.

Поховали нацгвардійця у рідному селищі Гути.

У Романа залишилися батьки, брати і дружина.

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