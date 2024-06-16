Перші винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні вже найближчим часом – Зеленський
Президент обговорив із прем'єр-міністеркою Данії підготовку до передачі літаків
Винищувачі F-16 від Данії прибудуть в Україну найближчим часом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в рамках другого дня Саміту миру в Швейцарії.
«Вдячний Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації Формули миру. Під час зустрічі ми мали змогу обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом», – зазначив він.
Зеленський додав, що окремо обговорив із прем'єр-міністеркою Данії затвердження переговорної рамки та початок переговорів щодо вступу України до ЄС уже в червні.
Раніше начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов повідомив, що низка західних літаків F-16, які Україна отримає від союзників, розташовуватиметься на закордонних базах. Причиною є намір убезпечити літаки від російських ударів.
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