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Перші винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні вже найближчим часом – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Перші винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні вже найближчим часом – Зеленський
Україна триматиме частину F-16 за кордоном
фото з відкритих джерел

Президент обговорив із прем'єр-міністеркою Данії підготовку до передачі літаків

Винищувачі F-16 від Данії прибудуть в Україну найближчим часом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в рамках другого дня Саміту миру в Швейцарії.

«Вдячний Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації Формули миру. Під час зустрічі ми мали змогу обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом», – зазначив він.

Зеленський додав, що окремо обговорив із прем'єр-міністеркою Данії затвердження переговорної рамки та початок переговорів щодо вступу України до ЄС уже в червні.

Раніше начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов повідомив, що низка західних літаків F-16, які Україна отримає від союзників, розташовуватиметься на закордонних базах. Причиною є намір убезпечити літаки від російських ударів. 

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Теги: Румунія Володимир Зеленський навчання Україна президент

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