Перегляд прайс-кепів на електроенергію може дати швидший ефект, ніж будівництво нової генерації – експерт

Нинішні прайс-кепи стали бар'єром для імпорту саме тоді, коли електроенергія в Європі подорожчала під час спеки

Українські прайс-кепи блокують частину імпорту електроенергії з Європейського Союзу – WeBuildUkraine

Поки будівництво нових електростанцій потребує місяців або навіть років, перегляд прайс-кепів можна здійснити значно швидше. Саме цей крок сьогодні здатен збільшити імпорт електроенергії з Європи та частково зменшити дефіцит у системі. Про це заявила Вікторія Войціцька, членкиня наглядової ради аналітичного центру «WeBuildUkraine».

За її словами, нинішні прайс-кепи (тобто максимальні ціни, за якими бізнес може купувати електроенергію на українському оптовому ринку) стали бар'єром для імпорту саме тоді, коли електроенергія в Європі подорожчала під час спеки.

«Що можна швидко зробити, це прибирати штучно встановлені обмеження на ціну електроенергії для бізнесу, яка існує, яка обмежує нашу можливість закупівлі електроенергії на європейському ринку. Тобто це так звані, треба переглянути прайс-кепи», – наголосила Войціцька.

Експертка пояснила, що цього літа високі температури одночасно вплинули і на Україну, і на країни ЄС. Через це європейські ціни зросли, тоді як українська «стеля» залишилася нижчою, і бізнес втратив можливість закуповувати частину необхідного ресурсу за кордоном.

«Сьогодні склалася ситуація, де не тільки Україна потрапляє від високих температур, а ще й в Європі це доволі сильно відчувається, тому там також зросла вартість електроенергії. А у нас, при цьому, залишається ціна на електроенергію, яка дозволяє імпортувати цю електроенергію з Європи, значно нижчою, ніж яка склалася на європейському ринку», – зазначила вона.

Войціцька також звернула увагу, що окрім дефіциту генерації, енергосистема стикається із перевантаженням мереж. Саме тому в окремих регіонах виникають локальні аварійні відключення, адже обладнання працює в умовах надзвичайно високих температур.