Рекорд за три роки: за шість місяців в Україні з’явилося майже 20 тисяч нових компаній

Кількість припинень бізнесів зросла на третину порівняно з минулим роком

У Єдиному державному реєстрі за перше півріччя 2026 року з’явилося 19 758 нових юридичних осіб. Це на 8% більше, ніж за той самий період 2025 року, і найбільше за останні три роки, повідомляє «Главком» з посиланням на Опендатабот.

Для порівняння, за аналогічний період 2025 року відкрилося 18 277 підприємств, а за перше півріччя 2024 року –18 414 компаній.

У той же час зросла й кількість припинень діяльності бізнесу. За пів року закрилося 6 563 підприємства, що на 28% більше за торішні показники. Понад половину з них ліквідували, ще близько п'ятої частини пройшли процедуру реорганізації, а десята частина припинила роботу через банкрутство.

«Попри це, завдяки вищій динаміці відкриттів чистий приріст бізнесу в країні склав 13 195 компаній», – наголошується у звіті Опендатаботу.

Найбільше зростання показала оптова торгівля, де додалося понад 2,3 тисячі компаній. Суттєвий приріст також зафіксували у сферах ІТ, нерухомості, громадських організацій та обслуговування будинків. Водночас зменшення кількості суб'єктів спостерігалося у державному управлінні й обороні, освіті, ветеринарії, водопостачанні та мистецтві.

Географічно беззаперечним лідером за приростом нових підприємств став Київ, де з'явилося понад 5,3 тисячі нових бізнесів. У трійку лідерів також увійшли Львівська та Дніпропетровська області. Загалом зростання зафіксували у 23 регіонах України, тоді як найбільше скорочення відбулося у прифронтових Донецькій та Луганській областях.

До слова, на початку липня на сайті Кабміну з’явилась петиція про чотириденний робочий тиждень

Автори петиції пропонують внести зміни до Кодексу законів про працю та перевести працівників на чотириденний робочий тиждень тривалістю 32 години зі збереженням зарплати.

На першому етапі реформи пропонується запустити обов'язковий пілотний проєкт для визначеного переліку галузей, державних установ та приватних підприємств. Згодом, як передбачають ініціатори, така практика має стати обов'язковою для компаній усіх форм власності по всій країні.