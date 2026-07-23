Польща передала Україні шахрая, який присвоїв 1,3 млн грн на «зелених» тарифах

Власник приватної сонячної електростанції створив схему заробітку на фактично неіснуючій енергії

З Польщі до України екстрадували 44-річного українця, якого підозрюють у масштабному шахрайстві із виплатами за «зеленим» тарифом, повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у 2019 році власник приватної сонячної електростанції організував схему незаконного збагачення шляхом штучного завищення обсягів згенерованої електроенергії. На станції було встановлено прилад обліку із модифікованим програмним забезпеченням, який систематично показував показники, що вдесятеро перевищували реальні обсяги виробництва. На підставі цих викривлених даних чоловік отримував державні виплати за виправдано високим «зеленим» тарифом.

Для прикриття маніпуляцій із лічильником організатор залучив майстра місцевого підприємства електропостачання, який разом із чотирма підлеглими регулярно оформлював документи про справність обладнання без проведення належних перевірок. За таку «послугу» організатор обіцяв посадовцю 10 % від суми незаконно отриманих коштів.

Загалом упродовж 2019–2022 років зловмисник протиправно одержав майже 1,3 млн грн за електроенергію, яка фактично не вироблялася. Після викриття афери він утік за кордон, де переховувався від слідства, після чого був оголошений у міжнародний розшук.

Наразі відносно майстра підприємства та його спільників обвинувальний акт уже розглядається в суді, тоді як організатор постане перед українським правосуддям після тривалого переховування.

Нагадаємо, навесні польський суд дозволив екстрадицію до України російського археолога, якого підозрюють у незаконних роботах на території окупованого Криму.

До слова, минулого тижня правоохоронці провели процедуру екстрадиції колишнього директора Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Андрія Клименка з Естонії до України. Під час аудиторської перевірки було встановлено, що експосадовець упродовж 2017-2021 років розтратив товарно-матеріальні цінності установи, яку очолював, на загальну суму майже 800 тис. грн.