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D.Solutions допоміг 14 ветеранським бізнесам заощадити понад 2,3 млн грн на електроенергії

новини компаній
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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D.Solutions допоміг 14 ветеранським бізнесам заощадити понад 2,3 млн грн на електроенергії
В Yasno наголосили, що ветеранські бізнеси змогли зменшити фінансове навантаження завдяки грантовій програмі

Понад 2,3 млн грн підтримки: D.Solutions допоміг 14 ветеранським бізнесам

Компанія D.Solutions, що входить в Групу ДТЕК та працює під брендом Yasno, допомогла 14 ветеранським бізнесам зменшити рахунки на електроенергію в рамках своєї грантової програми. Про це йдеться в повідомленні Yasno.

«Yasno завершив виплати в межах грантової програми «Світло для ветеранського бізнесу». Протягом шести місяців 14 ветеранських бізнесів з різних областей України отримували компенсацію витрат на електроенергію, а загальна сума підтримки склала понад 2,3 млн грн», – йдеться в ньому.

Зазначається, що програма стартувала в 2025 році і з грудня 2025 року, переможці програми протягом шести місяців отримували компенсацію рахунків за електроенергію в межах 30 тис. кВт·год споживання. Залежно від умов постачання окремі бізнеси змогли заощадити понад 370 тис. грн.

В Yasno наголосили, що період дії грантової програми співпав з одним із найскладніших опалювальних сезонів від початку повномасштабної війни. Завдяки цьому ветеранські бізнеси змогли зменшити фінансове навантаження та впевненіше пройти цей період.

«Ми прагнули, щоб ця програма стала не просто компенсацією рахунків за електроенергію, а реальною підтримкою для людей, які після захисту країни продовжують працювати заради її майбутнього. За кожним ветеранським бізнесом стоять робочі місця, розвиток громад, відповідальність і віра в те, що навіть у найскладніші часи можна будувати та рухатися вперед. Ми вдячні кожному учаснику за стійкість і внесок в економіку країни. Для Yasno підтримка ветеранів не завершується цією програмою. Ми вже працюємо над новими ініціативами та розповімо про них зовсім скоро», – зазначив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

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Теги: ветеран бізнес гроші

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