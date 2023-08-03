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Портников пояснив, навіщо ФСБ може влаштувати другу Бучу, але на території Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Портников пояснив, навіщо ФСБ може влаштувати другу Бучу, але на території Росії
Якщо українець не вб'є жодного російського мирного мешканця, то за нього це зроблять агенти ФСБ, щоб потім звинуватити Україну
фото з відкритих джерел

«ФСБ все одно, яких жінок і дітей вбивати. Це КДБ. І все одно, в Бучі чи у Брянську»

Заради «правдивості» своєї пропаганди та дискредитації України Росія може повторити події в Бучі, проте вже на своїй території. Про це у відеоінтерв’ю «Главкому» розповів український публіцист, письменник, журналіст Віталій Портников.

Публіцист каже, якщо українець не вб'є жодного російського мирного мешканця, то за нього це зроблять агенти ФСБ, щоб потім звинуватити Україну.

«Якщо українець не вб'є жодного російського мирного мешканця, я вас переконую, прийде 50 агентів ФСБ у будь-яке російське село і виріже це село, і покладе цих росіян штабелями перед телевізійними камерами. Тут не треба навіть на хвилину сумніватися, що ви побачите кадри, гірші за Бучу», – розповів журналіст.

За словами Портникова, російським спецслужбам без різниці кого вбивати, адже вони не мають жалю. «У них жоден мускул на обличчі не сіпнеться, коли вони вбиватимуть жінок і дітей. Тому що їм все одно, яких жінок і дітей вбивати. Це КДБ. І все одно, в Бучі чи у Брянську», – додав публіцист.

Як каже Портников, якщо український контрнаступ не вийде таким вдалим, як планувалося спочатку, то Україні доведеться розмовляти з Російською Федерацією вже не на таких чудових умовах, які були б за умови визволення величезної кількості української землі.

«Я весь час запитую західних політиків і експертів: «А це звідки ви взяли, що Володимир Путін буде взагалі з кимось розмовляти, що він піде на якісь перемовини на ваших умовах, коли ви не можете перейти на його територію? І навіть якщо ви переходите на його територію, воюєте там десь на Бєлгородщині чи Брянщині, це додатковий доказ того, що він мав рацію, коли починав цю війну. Мовляв, бачите, українці вже у нас, вони вбивають нещасних російських мирних мешканців», – розповів журналіст.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін має значні резерви з точки зору кількості солдатів. Враховуючи останні укази про мобілізацію та підвищення призовного віку в Росії, Кремль зможе вести загарбницьку війну ще 2-3 роки.

До слова, українці дуже давно, не тільки у радянський час, але й у часи Російської імперії виконували в армії важливу функцію організації, до якої росіяни наразі абсолютно не здатні.

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Теги: росія Віталій Портников ФСБ вбивство Буча

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