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Аграрні асоціації закликали уряд зупинити підвищення тарифів «Укрзалізниці» на 30%

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Аграрні асоціації закликали уряд зупинити підвищення тарифів «Укрзалізниці» на 30%
Бізнес пропонує відмовитися від механічного підвищення тарифів
фото: depositphotos.com

Аграрії заявили про недопустимість підвищення тарифів «Укрзалізниці» і звернулися до Свириденко та Кулеби

Українські аграрні асоціації закликали прем'єр-міністерку Юлію Свириденко та очільника Міністерства розвитку громад та територій Олексія Кулебу не допустити підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» на 30%. На думку бізнесу, запропоноване рішення є економічно необґрунтованим, суперечить євроінтеграційним зобов'язанням України та може поглибити кризу як у транспортній галузі, так і в економіці загалом. Про це йдеться у спільному зверненні Всеукраїнської аграрної ради та інших галузевих об'єднань – учасників Всеукраїнського аграрного форуму (ВАФ). 

У зверненні зазначається, що «Укрзалізниця» пропонує покрити прогнозовані збитки шляхом одночасного підвищення тарифів для всіх класів вантажів на 30%, а також запровадження єдиного тарифу на перевезення порожніх вагонів. Представники аграрного сектору вважають такий підхід адміністративним і таким, що не враховує реальну економіку перевезень.

Однією з головних претензій бізнесу є практика перехресного субсидіювання, коли прибуткові вантажі фактично компенсують збитки від перевезення інших категорій. Також аграрні асоціації попереджають, що чергове підвищення тарифів може прискорити перехід вантажів із залізниці на автомобільний транспорт. За їхньою оцінкою, подібна ситуація вже відбулася з перевезеннями пального, а нове подорожчання лише посилить скорочення вантажної бази самої «Укрзалізниці».

Крім того, у ВАФ вважають, що запропонований підхід не відповідає принципам реформування залізничного сектору, які Україна взяла на себе в рамках євроінтеграції. Зокрема, йдеться про необхідність переходу до прозорої тарифної моделі, відокремлення оператора інфраструктури від перевізника та розвитку конкуренції на ринку.

Натомість бізнес пропонує відмовитися від механічного підвищення тарифів і перейти до економічно обґрунтованої моделі. Серед пропозицій – диференціація тарифів залежно від виду перевезень, встановлення єдиного базового тарифу на основі фактичної собівартості та затвердженого урядом рівня рентабельності.

На думку аграрних асоціацій, такий підхід дозволить підтримати українських виробників, зберегти конкурентоспроможність експорту та забезпечити фінансову стійкість самої «Укрзалізниці» без додаткового тиску на економіку в умовах війни.

Раніше українські промислові та транспортні асоціації також звернулися до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та керівника Офісу президента Кирила Буданова із закликом не допустити необґрунтованого зростання вантажних тарифів «Укрзалізниці» у 2026 році: вони повідомили, що підвищення на 30% призведе до втрати 96 млрд грн ВВП на рік, скорочення вантажної бази «Укрзалізниці» на 27 млн тонн, втрати $2,4 млрд експортної виручки та 36 млрд грн бюджетних надходжень.

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Теги: Укрзалізниця бізнес перевезення тарифи

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