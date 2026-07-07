Борги на балансуючому ринку електроенергії накопичуються через споживачів, яких не можна відключити – експерт

Заборонені до відключення підприємства роками накопичують борги за електроенергію – Харченко

Борги на балансуючому ринку виникають не через технічні помилки, а через «критичні» підприємства, які продовжують споживати електроенергію, але роками не можуть за неї розрахуватися. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, йдеться насамперед про державні об'єкти критичної інфраструктури, які за законом не можна відключати. Наприклад, шахти, де навіть після зупинки видобутку мають постійно працювати насоси для відкачування води, інакше виникне загроза екологічної катастрофи.

Електроенергію таким об'єктам постачають і надалі, однак кошти за неї часто не надходять, через що борги накопичуються на балансуючому ринку.

«Є у вас шахта, яка вже не працює, але в якій стоять насоси, які відкачують воду... Її заборонено відключати... Її обслуговують, купують для неї електрику, тільки не платять», – пояснив Харченко.

Експерт також зазначив, що такі підприємства залишаються у постачальника «останньої надії», а після завершення встановленого терміну нерідко лише формально змінюють постачальника, після чого знову повертаються і продовжують накопичувати борги. За його словами, саме ця схема багато в чому пояснює постійне зростання заборгованості на балансуючому ринку.

«І от вам борги... Це, на жаль, не поодинока ситуація. Такого багато, взагалі борги на балансуючому ринку їх природа от звідси», – вважає Харченко.

Раніше голова правління УВЕА Андрій Конеченков заявив, що НЕК «Укренерго» наразі заборгувала виробникам електроенергії на балансуючому ринку понад 31 млрд грн. Водночас самій компанії боржники винні близько 46 млрд грн, причому значна частина цих боргів припадає на державні підприємства та структури, які споживають електроенергію, але не здійснюють розрахунки.