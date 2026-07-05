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Штучні цінові обмеження знову стримують імпорт електроенергії в дефіцитні години – ексглава «Укренерго»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Штучні цінові обмеження знову стримують імпорт електроенергії в дефіцитні години – ексглава «Укренерго»
Нинішні відключення поки не є критичними, однак енергосистема працює в умовах високого навантаження, зазначає Кудрицький
фото: depositphotos.com

Нинішні відключення поки не є критичними, однак енергосистема працює в умовах високого навантаження, – експерт

Літні відключення електроенергії можна було б пом'якшити, якби Україна повніше використовувала імпорт із ЄС, однак цьому заважають чинні прайс-кепи: адміністративно встановлена максимальна ціна, вище якої бізнес не може купувати електроенергію. Про це заявив колишній голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За словами Кудрицького, нинішні відключення поки не є критичними, однак енергосистема працює в умовах високого навантаження.

Основними причинами стали спека, зростання споживання через кондиціонери, низькі запаси води для роботи ГЕС, ремонтна кампанія на АЕС та значні руйнування теплової генерації внаслідок російських атак.

Експерт наголосив, що уникнути або суттєво зменшити обмеження можна було за двох умов: якби в системі працювали заплановані обсяги розподіленої генерації та якби під час вечірнього дефіциту максимально використовувався імпорт електроенергії з Європи.

«Якщо би на вечірній пік споживання можна було максимально залучати імпорт з ЄС. Наразі така фізична можливість є, але у нас є енергетичний регулятор НКРЕКП, який обмежує ціну на електроенергію для бізнесу. І тому зараз, коли ціна в Європі короткочасно, але суттєво зросла, імпорт на повну не використовується», – сказав Кудрицький.

Він також підкреслив, що подібна ситуація вже виникала раніше через дію цінових обмежень.

«Так, знову. Так, це вже було в квітні. І минулої зими. І влітку 2024 року. І взимку 2022 року», – зазначив Кудрицький.

Нагадаємо, прайс-кепи – це встановлена енергетичним Регулятором максимальна ціна на оптовому ринку електроенергії для бізнесу. Якщо ціна електроенергії в сусідніх країнах ЄС тимчасово перевищує цей рівень, комерційний імпорт стає економічно невигідним, через що українська енергосистема не може повністю використати доступний ресурс у години дефіциту.

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Теги: НКРЕКП імпорт Укренерго Володимир Кудрицький енергетика

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