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Червоноградська фабрика перетворюється на джерело екологічної катастрофи – депутат

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Червоноградська фабрика перетворюється на джерело екологічної катастрофи – депутат
Бездіяльність навколо Червоноградської ЦЗФ загрожує здоров'ю людей і майбутньому вугільної галузі – нардеп
фото: Святослав Денисюк/Urban Explorers

Токсичне горіння на Червоноградській ЦЗФ може обернутися катастрофою для регіону – Волинець

Тривалий простій Червоноградської центральної збагачувальної фабрики вже створює ризики не лише для роботи державних шахт і підготовки до опалювального сезону, а й для екологічної ситуації та здоров'я мешканців регіону. Про це заявив народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

За його словами, зупинка підприємства та бездіяльність керівництва призвели до руйнування виробничих потужностей і створили загрозу масштабної техногенної аварії. Через тривале зберігання залишків вугілля в бункерах розпочалося активне горіння, що пошкоджує обладнання та може зробити відновлення роботи фабрики надзвичайно складним або навіть неможливим.

«Добʼють єдину збагачувальну фабрику, занапастять екологію регіону… А хто відповість за стан здоровʼя людей?» – наголошує Волинець.

Він стверджує, що неодноразові звернення екстрених служб щодо локалізації небезпечної ситуації були відхилені, а доступ рятувальників на територію підприємства залишається закритим.

За словами депутата, наслідки вже виходять далеко за межі одного підприємства. Він заявляє, що під час горіння вугілля в атмосферу потрапляють токсичні речовини, які можуть забруднювати повітря, ґрунти та водойми, негативно впливати на сільське господарство, флору і фауну.

«Без перебільшення, йдеться про локальну екологічну та соціально-економічну катастрофи для всього регіону», – заявив Волинець.

Він також зазначив, що подальше зволікання із відновленням роботи Червоноградської ЦЗФ створює дедалі більші ризики для проходження опалювального сезону, а наслідки для мешканців регіону, за його словами, можуть бути непоправними.

Нагадаємо, Господарський суд Львівської області вкотре відклав розгляд справи щодо призначення керуючого санацією ПАТ «Львівська вугільна компанія», від якого залежить подальша робота Червоноградської центральної збагачувальної фабрики. Наступне засідання призначене на 21 липня.

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Теги: завод вугілля

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