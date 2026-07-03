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Хто наповнює державний бюджет України: підсумки першого півріччя

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Хто наповнює державний бюджет України: підсумки першого півріччя
У першому півріччі 2026-го міжнародна грантова допомога, що надійшла до держбюджету, склала 569,6 млрд грн
фото: glavcom.ua

У червні до загального фонду держбюджету надійшло 541,8 млрд грн

За перші шість місяців 2026 року до загального фонду держбюджету залучено 1,898 трлн грн. З них у червні – 541,8 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» із з посиланням на дані Міністерства фінансів України.

Надходження у червні

У червні сновні надходження до держбюджету, що контролюються фіскальними органами, були отримані за рахунок:

  • 60,2 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
  • 37,4 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
  • 36,5 млрд грн – дивідендів та частини чистого прибутку;
  • 28,8 млрд грн – акцизного податку;
  • 27,2 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 48,4 млрд грн, відшкодовано – 21,2 млрд грн);
  • 6,7 млрд грн – рентної плати за користування надрами;
  • 6 млрд грн – ввізного та вивізного мита;
  • 5,6 млрд грн – податку на прибуток підприємств.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду держбюджету у червні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 319,7 млрд грн.

Загалом, за підсумками червня 2026 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 678,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Надходження за перше півріччя

За січень-червень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,898 трлн гривень. Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:

  • 318,2 млрд грн – ПДВ з ввезених на митну територію України товарів;
  • 204,9 млрд грн – ПДФО та військовий збір;
  • 186,4 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
  • 160 млрд грн – ПДВ з вироблених в Україні товарів (зібрано 279,5 млрд грн, відшкодовано – 119,5 млрд грн);
  • 152,4 млрд грн – акцизний податок;
  • 46,6 млрд грн – дивіденди та частина чистого прибутку;
  • 31 млрд грн – ввізне та вивізне мито;
  • 26,6 млрд грн – рентна плата за користування надрами.

Важливими джерелами доходів загального фонду державного бюджету у січні-червні цього року стали кошти міжнародної грантової допомоги у розмірі 569,6 млрд грн, а також перерахування у квітні та травні поточного року частини прибутку НБУ в сумі 146,1 млрд грн, здійснені відповідно до Закону України «Про Національний банк України».

Загалом, за підсумками січня-червня 2026 року, до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,52 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки держбюджету за цей період становили 2,83 трлн грн, у тому числі загального фонду – 2,23 трлн грн.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-червні 2026 року склали 370,7 млрд грн, з яких 69 млрд грн надійшло у червні.

Нагадаємо, наприкінці червня президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету-2026.

Документ збільшує видатки на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн, переважно за рахунок фінансової допомоги (Ukraine Support Loan) від ЄС. Крім того, передбачено додаткове фінансування з резервного фонду: зокрема, 559,1 млн грн спрямують на потреби енергетичного сектору.

До слова, Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про пропозиції до Бюджетної декларації на 2027-2029 роки, згідно з якими видатки на фінансування сектору безпеки і оборони України в державному бюджеті на 2027 рік становитимуть не менше 26% запланованого обсягу валового внутрішнього продукту (ВВП). 

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Теги: Мінфін економіка гроші Держбюджет Нацбанк

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