Хто наповнює державний бюджет України: підсумки першого півріччя
У червні до загального фонду держбюджету надійшло 541,8 млрд грн
За перші шість місяців 2026 року до загального фонду держбюджету залучено 1,898 трлн грн. З них у червні – 541,8 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» із з посиланням на дані Міністерства фінансів України.
Надходження у червні
У червні сновні надходження до держбюджету, що контролюються фіскальними органами, були отримані за рахунок:
- 60,2 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
- 37,4 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
- 36,5 млрд грн – дивідендів та частини чистого прибутку;
- 28,8 млрд грн – акцизного податку;
- 27,2 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 48,4 млрд грн, відшкодовано – 21,2 млрд грн);
- 6,7 млрд грн – рентної плати за користування надрами;
- 6 млрд грн – ввізного та вивізного мита;
- 5,6 млрд грн – податку на прибуток підприємств.
Іншим важливим джерелом доходів загального фонду держбюджету у червні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 319,7 млрд грн.
Загалом, за підсумками червня 2026 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 678,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Надходження за перше півріччя
За січень-червень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,898 трлн гривень. Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:
- 318,2 млрд грн – ПДВ з ввезених на митну територію України товарів;
- 204,9 млрд грн – ПДФО та військовий збір;
- 186,4 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
- 160 млрд грн – ПДВ з вироблених в Україні товарів (зібрано 279,5 млрд грн, відшкодовано – 119,5 млрд грн);
- 152,4 млрд грн – акцизний податок;
- 46,6 млрд грн – дивіденди та частина чистого прибутку;
- 31 млрд грн – ввізне та вивізне мито;
- 26,6 млрд грн – рентна плата за користування надрами.
Важливими джерелами доходів загального фонду державного бюджету у січні-червні цього року стали кошти міжнародної грантової допомоги у розмірі 569,6 млрд грн, а також перерахування у квітні та травні поточного року частини прибутку НБУ в сумі 146,1 млрд грн, здійснені відповідно до Закону України «Про Національний банк України».
Загалом, за підсумками січня-червня 2026 року, до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,52 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки держбюджету за цей період становили 2,83 трлн грн, у тому числі загального фонду – 2,23 трлн грн.
Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-червні 2026 року склали 370,7 млрд грн, з яких 69 млрд грн надійшло у червні.
Нагадаємо, наприкінці червня президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету-2026.
Документ збільшує видатки на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн, переважно за рахунок фінансової допомоги (Ukraine Support Loan) від ЄС. Крім того, передбачено додаткове фінансування з резервного фонду: зокрема, 559,1 млн грн спрямують на потреби енергетичного сектору.
До слова, Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про пропозиції до Бюджетної декларації на 2027-2029 роки, згідно з якими видатки на фінансування сектору безпеки і оборони України в державному бюджеті на 2027 рік становитимуть не менше 26% запланованого обсягу валового внутрішнього продукту (ВВП).
Читайте також:
- Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва: Ми перевіряли контракти Fire Point
- Під крики «Ганьба». Як монобільшість голосувала за бюджет-2026
- Про ціни та вартість життя в Україні. Як рятувати ситуацію?
- Держбюджет-2026: основні напрями видатків
- Масштабна ревізія оборонних контрактів. До бюджету за три місяці повернуто 7,3 млрд грн
Коментарі — 0