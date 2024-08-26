Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Українців чекає підвищення податків: стали відомі деталі законопроєкту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Українців чекає підвищення податків: стали відомі деталі законопроєкту
Новим законопроєктом пропонується, зокрема, підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%
колаж: gora-rada.gov.ua

Зі старого тексту законопроєкту у документі залишилося підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%

Народні депутати доопрацювали проєкт закону про підвищення податків, який має бути винесено на розгляд профільного комітету та потім парламенту.  Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк та розкрив деталі.

«І так, остання інформація про підвищення податків. Текст доопрацьованого урядового законопроєкту, який хочуть виносити скоро на Комітет та вже у перші тижні вересня в Раду», – написав Железняк в Telegram.

За словами нардепа, зі старого тексту законопроєкту у документі залишилося: 

  • підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
  • встановлення військового збору для ФОП першої і другої груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати;
  • ⁠встановлення військового збору у розмірі 1% для ІІІ групи єдиного податку;
  • встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС (зі зміненою редакцією).

«Із нового, що додали: ⁠встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік; ⁠підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%; ⁠щомісячна звітність по ПДФО», – повідомив депутат.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів разом з представниками Нафтогазової асоціації України та «Укрнафти» дійшли згоди провести додаткових розрахунки для визначення розміру авансового внеску з податку на прибуток для платників, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним. 

Як повідомлялося, Україна продовжить поступову валютну лібералізацію – це передбачає оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, Українська рада бізнесу опублікувала заяву в якій йдеться про те, що в урядовому законопроєкті № 11416 про підвищення ставок деяких податків і введення нових відсутні заходи боротьби з тіньовою економікою та заходи з підвищення ефективності роботи Державної податкової служби.

Раніше повідомлялося, що дискусія між Радою підприємців та представниками влади щодо підвищення податків завершилася безрезультатно.

Зокрема, Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до державного бюджету на 2024 рік щодо збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд грн, а також проєкт змін до Податкового кодексу щодо збільшення податкових надходжень на загальну суму 138,7 млрд грн. Як повідомлялося, новий законопроєкт, який пропонує внести зміни до Податкового кодексу, дозволять профінансувати додаткові військові видатки.

Читайте також: Підприємці однієї з областей платитимуть менше податків: деталі
Теги: податки депутат Ярослав Железняк бізнесмен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Микола Тищенко зізнався, що у юні роки мав кумира
Нардеп Тищенко розповів, чий портрет висів у нього над ліжком все дитинство
30 липня, 20:26
Схвалена комітетом законодавча ініціатива забороняє мобілізацію не тільки обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років, але тих, хто не пройшов строкову службу
Заборона мобілізації чоловіків до 25 років: парламентський комітет ухвалив рішення
5 серпня, 16:19
Військовозобов’язаний, у якого перевіряють документи або якому вручають повістку, також має право фіксувати процес
Вручення повістки зніматимуть на камеру: нардеп розповів подробиці
3 серпня, 16:36
Гаутам Адані голова Adani Group зробив вибір спадкоємців
Найбагатший бізнесмен Азії пообіцяв віддати бізнес, але назвав неочікувану умову
8 серпня, 05:11
Раніше президент України заявив, що пропозиції щодо податків мають бути справедливими
Підвищення податків в Україні. МВФ зробив невтішний прогноз
20 серпня, 21:48
Павло Бригинець помер через хворобу
Помер ексдепутат Київради Павло Бригинець
18 серпня, 13:14
Prozorro – система закупівель, де державні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів, а представники бізнесу змагаються за можливість стати постачальником держави
Соратник Зеленського анонсував реформу системи Prozorro
20 серпня, 07:44
Примусове вилучення землі та нерухомості: Рада підтримала законопроєкт
Примусове вилучення землі та нерухомості: Рада підтримала законопроєкт
21 серпня, 13:04
Тренера підозрювали у зґвалтуванні та погрозі вбивства, але перед відправкою на війну статті змінили на більш легкі
Тренер з РФ, який зґвалтував дівчину з ДЦП, пішов на війну, щоб уникнути покарання
24 серпня, 16:11

Бізнес

Українців чекає підвищення податків: стали відомі деталі законопроєкту
Українців чекає підвищення податків: стали відомі деталі законопроєкту
Найбільш затяті боржники серед українських компаній. Оприлюднено список
Найбільш затяті боржники серед українських компаній. Оприлюднено список
«Укрзалізниця» має відмовитися від встановлення «квазі-податків» – експерт
«Укрзалізниця» має відмовитися від встановлення «квазі-податків» – експерт
20 найкумедніших назв, які підприємці давали своєму бізнесу у 2024 році
20 найкумедніших назв, які підприємці давали своєму бізнесу у 2024 році
«Укрзалізниця» внесла зміни в рух потягу Інтерсіті Київ-Одеса: графік
«Укрзалізниця» внесла зміни в рух потягу Інтерсіті Київ-Одеса: графік
«Укрпошта» доставлятиме закордонні паспорти українцям по всьому світу
«Укрпошта» доставлятиме закордонні паспорти українцям по всьому світу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Стало відомо, кого затримали в Парижі разом із Павлом Дуровим
44K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
17K
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Головна ціль – F-16. Росіяни влаштували полювання, але щось пішло не так
11K
У Києві на лівому березі сталася пожежа

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua