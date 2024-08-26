Українців чекає підвищення податків: стали відомі деталі законопроєкту

Новим законопроєктом пропонується, зокрема, підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%

Зі старого тексту законопроєкту у документі залишилося підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%

Народні депутати доопрацювали проєкт закону про підвищення податків, який має бути винесено на розгляд профільного комітету та потім парламенту. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк та розкрив деталі.

«І так, остання інформація про підвищення податків. Текст доопрацьованого урядового законопроєкту, який хочуть виносити скоро на Комітет та вже у перші тижні вересня в Раду», – написав Железняк в Telegram.

За словами нардепа, зі старого тексту законопроєкту у документі залишилося:

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

встановлення військового збору для ФОП першої і другої груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати;

⁠встановлення військового збору у розмірі 1% для ІІІ групи єдиного податку;

встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС (зі зміненою редакцією).

«Із нового, що додали: ⁠встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік; ⁠підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%; ⁠щомісячна звітність по ПДФО», – повідомив депутат.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів разом з представниками Нафтогазової асоціації України та «Укрнафти» дійшли згоди провести додаткових розрахунки для визначення розміру авансового внеску з податку на прибуток для платників, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним.

Як повідомлялося, Україна продовжить поступову валютну лібералізацію – це передбачає оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, Українська рада бізнесу опублікувала заяву в якій йдеться про те, що в урядовому законопроєкті № 11416 про підвищення ставок деяких податків і введення нових відсутні заходи боротьби з тіньовою економікою та заходи з підвищення ефективності роботи Державної податкової служби.

Раніше повідомлялося, що дискусія між Радою підприємців та представниками влади щодо підвищення податків завершилася безрезультатно.

Зокрема, Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до державного бюджету на 2024 рік щодо збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд грн, а також проєкт змін до Податкового кодексу щодо збільшення податкових надходжень на загальну суму 138,7 млрд грн. Як повідомлялося, новий законопроєкт, який пропонує внести зміни до Податкового кодексу, дозволять профінансувати додаткові військові видатки.