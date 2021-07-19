Кількість угод перевищила тисячу: в яких областях продали найбільше землі

Станом на 19 липня в Україні зареєстровано 1 107 земельних угод

1 липня в Україні відкрився ринок сільськогосподарських земель, які було заборонено продавати з 2001 року

В Україні зареєстровано першу тисячу земельних угод після завершення 1 липня дії мораторію на продаж сільськогосподарських земель.

Як повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, станом на сьогодні, 19 липня, зареєстровано 1 107 правочинів щодо землі.

«Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 3 804 нотаріусів. Всього заяв – 4 246, із них погоджено 3 729, в черзі на розгляд – 26, відмову отримали 491. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі», – йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби, станом на 19 липня найбільше землі продали в Полтавській області – 351,3 га, на другому місці Харківська область – 237,2 га, на третьому – Вінницька область – 132,8 га.

Для збільшення натисніть на графіку

Нагадаємо, з 1 липня в Україні дозволили продавати землю. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть лище фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Питання продажу землі іноземцям вирішуватиметься на загальнонаціональному референдумі.

Також стало відомо, що економічно обґрунтована середня вартість землі в Україні становить 51,2 тис. грн за гектар.

Офіс президента оприлюднив покрокову інструкцію, як продати земельний пай.