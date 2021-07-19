  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Кількість угод перевищила тисячу: в яких областях продали найбільше землі

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Станом на 19 липня в Україні&nbsp;зареєстровано 1 107 земельних угод - Кількість угод перевищила тисячу: в яких областях продали найбільше землі
    Станом на 19 липня в Україні зареєстровано 1 107 земельних угод
    Фото: kurs

    1 липня в Україні відкрився ринок сільськогосподарських земель, які було заборонено продавати з 2001 року

    В Україні зареєстровано першу тисячу земельних угод після завершення 1 липня дії мораторію на продаж сільськогосподарських земель.

    Як повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, станом на сьогодні, 19 липня, зареєстровано 1 107 правочинів щодо землі.

    «Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 3 804 нотаріусів. Всього заяв – 4 246, із них погоджено 3 729, в черзі на розгляд – 26, відмову отримали 491. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі», – йдеться у повідомленні.

    За даними пресслужби, станом на 19 липня найбільше землі продали в Полтавській області – 351,3 га, на другому місці Харківська область – 237,2 га, на третьому – Вінницька область – 132,8 га.

    Для збільшення натисніть на графіку

    Для збільшення натисніть на графіку

    Нагадаємо, з 1 липня в Україні дозволили продавати землю. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть лище фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Питання продажу землі іноземцям вирішуватиметься на загальнонаціональному референдумі.

    Також стало відомо, що економічно обґрунтована середня вартість землі в Україні становить 51,2 тис. грн за гектар.

    Офіс президента оприлюднив покрокову інструкцію, як продати земельний пай.

    Читайте також:
    Теги: реформа земля Мінагрополітики аграрії Харківщина Україна мораторій на продаж землі Вінниччина Полтавщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кількість угод перевищила тисячу: в яких областях продали найбільше землі