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Команда Навроцького виступила проти розсекречення допомоги Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Команда Навроцького виступила проти розсекречення допомоги Україні
Українські військові випробовують протитанкові ракетні комплекси Javelin
фото: пресслужба ООС

У канцелярії президента Польщі заявили, що оприлюднення даних про військову підтримку є безвідповідальним кроком і звинуватили уряд у спробі відвернути увагу від внутрішніх проблем

У канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького розкритикували рішення уряду оприлюднити інформацію про військову допомогу, яку Варшава надала Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Polsat News.

Речник президента Польщі Рафал Лескевич заявив, що така інформація не повинна ставати публічною. «Це неправильне рішення. Це непублічна інформація, її не слід оприлюднювати…», – наголосив він.

За словами Лескевича, рішення про розсекречення даних може бути пов'язане з бажанням уряду відвернути увагу громадськості від внутрішньополітичних проблем.

«Чи Міноборони, пан міністр Косіняк-Камиш, а насправді пан прем’єр-міністр Дональд Туск, бачачи, що відбувається в коаліції, бачачи чергові скандали, які викривають журналісти, вирішили скористатися моментом і спробувати відвернути увагу від цієї теми таким відволікаючим питанням, відволікаючою темою, пов’язаною з пожертвами для України?» – сказав речник президента.

Він також заявив, що питання оприлюднення інформації про військову допомогу винесли у публічний простір лише для того, щоб суспільство кілька днів обговорювало саме цю тему.

«Отже, це тактика відволікання уваги, але дії, про які оголосив віцепрем’єр-міністр Косіняк-Камиш, є вкрай безвідповідальними», – переконаний Лескевич.

Речник президента додав, що Україна ще два місяці тому публічно дякувала Польщі за передачу ракет для систем Patriot.

Дискусія виникла після заяви віцеспікера Сейму та лідера партії «Конфедерація» Кшиштофа Босака, який повідомив, що в березні польський уряд без інформування парламенту передав Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot. За його словами, саме ці ракети є єдиними на озброєнні польської армії, здатними перехоплювати російські балістичні ракети «Іскандер».

Після цього міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що доручив розсекретити інформацію про військову допомогу, яку Польща надала Україні після початку повномасштабної війни.

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Теги: Польща Україна військова допомога

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