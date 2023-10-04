Ключові чорноморські порти України відновили приймання суден – Bloomberg

Зерновим коридором вже встигли скористатись 10 суден

Незважаючи на погрози Росії, усі три ключові чорноморські порти України відновили приймання суден, інформує Bloomberg.

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В публікації підтвердили слова міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова про те, що тимчасовим коридором, створеним після виходу рф із зернової угоди, вже скористалися 10 суден.

Крім того, повідомляється, що міжнародні страхові компанії почали відновлювати покриття страхових ризиків для перевізників продукції з України.

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«Прохід кораблів сигналізує про те, що смілива ставка України на створення власного торгового шляху після краху безпечного коридору, узгодженого з рф, окупилася», – йдеться в публікації.

Варто нагадати, що міноборони Росії в липні заявило, що у зв'язку з припиненням «зернової ініціативи» з 20 липня будуть всі судна, що прямують у акваторії Чорного моря до українських портів, буде розглядати як «потенційні перевізники вантажів військового призначення».

РФ також погрожувала, що країни, під прапором яких будуть судна, вважатимуться залученими до «українського конфлікту».

Цьому рішенню передували скарги росіян на те, що жодна з вимог Росії не була виконана. Ідеться про підключення підсанкційного «Россільгоспбанку» до міжнародної платіжної системи SWIFT, дозвіл на ввезення до РФ запчастин і обладнання для виробництва сільгосппродукції та добрив, «розмороження» закордонних рахунків російських компаній, розблокування транспортної логістики та страхування та реанімацію аміакопроводу Тольятті-Одеса.

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Нагадаємо, 17 липня Москва ухвалила рішення не продовжувати свою участь у зерновій угоді, оскільки з моменту підписання Стамбульських угод у липні 2022 року так і не було вирішено п'ять системних проблем.

Також ми писали, що члени Європейської комісії на зустрічі Координаційної платформи з розв'язання питань щодо експорту українського зерна до п’яти країн ЄС розглянули представлений Україною план дій та завершила його обговорення. Представники Польщі й Угорщини участі в цьому не брали.