В Києві новий спалах коронавірусу - Кличко



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У Києві на підприємстві "Київхліб" - новий спалах коронавірусу

37 працівників столичного підприємства «Київхліб» захворіли на Covid-19

В Києві зафіксували нові спалахи вірусу. Зокрема, на підприємстві «Київхліб». Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, передає пресслужба міського голови.

«Щодо того, як розповсюджується хвороба, і де в Києві зафіксували нові спалахи вірусу. Зокрема, на підприємстві «Київхліб» - спочатку троє працівників пекарні №8 звернулися до лікарів із симптомами коронавірусу. Тести підтвердили в них COVID-19. Після цього обстежили та протестували весь колектив – 77 працівників. 37 людей виявилися інфікованими», - повідомив Віталій Кличко.

За його словами, цех-пекарню закрили на карантин. Там здійснюють посилену дезинфекцію. Всі хворі та контактні особи – на самоізоляції.

Також. У Солом’янському районі, захворів один із фахівців районного управління освіти. «На сьогодні встановили 62 людини, з якими контактував хворий. У трьох із них - підозра на коронавірус», - зазначив Кличко.