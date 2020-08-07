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    Пандемія коронавірусу

    В Києві новий спалах коронавірусу - Кличко

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    У Києві на підприємстві "Київхліб" - новий спалах коронавірусу - В Києві новий спалах коронавірусу - Кличко
    У Києві на підприємстві "Київхліб" - новий спалах коронавірусу

    37 працівників столичного підприємства «Київхліб» захворіли на Covid-19

    В Києві зафіксували нові спалахи вірусу. Зокрема, на підприємстві «Київхліб». Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, передає пресслужба міського голови.

    «Щодо того, як розповсюджується хвороба, і де в Києві  зафіксували нові спалахи вірусу. Зокрема, на підприємстві «Київхліб» - спочатку троє працівників пекарні №8 звернулися до лікарів із симптомами коронавірусу. Тести підтвердили в них COVID-19. Після цього обстежили та протестували весь колектив – 77 працівників. 37 людей виявилися інфікованими», - повідомив Віталій Кличко. 

    За його словами, цех-пекарню закрили на карантин. Там здійснюють посилену дезинфекцію. Всі хворі та контактні особи – на самоізоляції. 

    Також. У Солом’янському районі, захворів один із фахівців районного управління освіти. «На сьогодні встановили 62 людини, з якими контактував хворий. У трьох із них - підозра на коронавірус», - зазначив Кличко.

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    Віталій Кличко Київ коронавірус хліб
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