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Росія запропонувала Україні часткове припинення вогню, ЗСУ відповіли

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росія запропонувала Україні часткове припинення вогню, ЗСУ відповіли
Костянтинівка перебуває під контролем ЗСУ
фото з відкритих джерел

Росія готова провести гуманітарну акцію з передачі тіл загиблих українських військовослужбовців у Костянтинівці

Міністерство оборони Російської Федерації запропонувало українським підрозділам тимчасово припинити бойові дії у Костянтинівці Донецької області нібито для проведення гуманітарної акції з передачі тіл загиблих військовослужбовців. Як інформує «Главком», заяву військового відомства держави-агресорки поширюють російські пропагандистські медіа.

«Росія готова провести гуманітарну акцію з передачі тіл загиблих українських військовослужбовців у Костянтинівці», – ідеться в заяві Міноборони РФ.

У російському військовому відомстві додали, що готові організувати відповідні заходи 6 липня та запропонували Україні «припинити обстріл міста» з 12:00 до 18:00 за київським часом.

При цьому пропозиція про локальне перемир’я пролунала на тлі нещодавніх заяв Кремля про нібито повне захоплення Костянтинівки, які українська сторона категорично спростовує.

Тим часом, бійці Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють» у відеозверненні до росіян заявили, що Костянтинівка перебуває під контролем ЗСУ.

«Х*й вам, а не Констаха! Сьогодні кремлівський диктатор та його генерали вирішили продати росіянам чергову „велікую побєду“ про повне захоплення Костянтинівки. Це – брехня!», – заявили бійці.

Також додали, що підрозділи бригади спільно з іншими силами ЗСУ продовжують виконувати бойові завдання безпосередньо у місті та ліквідовувати особовий склад ворога. За словами військових, штурмові дії росіян супроводжуються постійним тиском.

«Так, противник намагається всіма силами захопити Константинівку. Так, бої важкі, і ворог кидає вперед свою піхоту невеликими групами та намагається утримати кожен метр. Але Константинівка не під їх контролем!», – зазначили у бригаді «Люті».

Українські захисники також наголосили, що заяви російського військового керівництва про успіхи на цьому напрямку не відповідають реальному стану справ на полі бою. Бійці підкреслили, що армія РФ зазнає регулярних втрат у живій силі.

«Поки в Москві малюють переможні звіти, наші воїни знищують їхню піхоту. Поки Путін готується роздавати нагороди за фейкову „перемогу“, російські солдати продовжують гинути в боях за місто, яке вони так і не змогли захопити», – додали у зверненні військовослужбовці.

Напередодні Володимир Путін під час наради з російськими військовими заявив про нібито встановлення контролю над Костянтинівкою. За його словами, захоплення міста мало б відкрити російським військам шлях до Слов'янська та Краматорська.

Втім, ці заяви не підтверджують ані українські військові, ані незалежні аналітичні проєкти. За даними DeepState, лінія фронту проходить за кілька кілометрів від Костянтинівки, а бої тривають на підступах до міста. Російські війська ведуть наступальні дії в районах Іванопілля, Іллінівки та Русиного Яру, однак контролю над Костянтинівкою не мають.

За даними Генштабу, Костянтинівка Донецької області залишається під контролем Сил оборони України. Інформація про нібито захоплення міста російськими військами, яку напередодні озвучив російський диктатор Володимир Путін, не відповідає дійсності.

«Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України. Військові частини та підрозділи 19 АК УВ(с) «Схід» продовжують ведення оборонної операції на визначених рубежах в межах населеного пункту та на підступах до нього», – заявив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

Президент України Володимир Зеленський іронічно відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині. Глава держави запропонував Путіну провести зустріч у місті, якщо воно справді перебуває під контролем російських військ.

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Теги: росія Костянтинівка Міноборони армія путін обстріл Міноборони РФ військові Володимир Зеленський місто Андрій Ковальов диктатор ворог

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