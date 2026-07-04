В Одесі жінка працювала на росіян, щоб разом із державою зникли її борги за комуналку

Жінку засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацію майна

Хаджибейський районний суд міста Одеси визнав місцеву жительку винною у державній зраді. Про це про повідомляє «Главком» із посиланням на «Судовий репортер».

За матеріалами справи, в лютому 2025 року обвинувачена двічі в Telegram надіслала невстановленому співробітникові російської ФСБ географічні координати із поясненнями, що там можуть перебувати українські військові.

У судовому засіданні жінка вину не визнала і стверджувала, що докази сфальсифікували. При обшуку в неї вдома знайшли декілька мобільних телефонів і сім-карток. Підсудна не заперечувала, що вони їй належать. Але повідомила, що її обшукували двічі – на початку січня 2025 року і потім у кінці травня. Начебто, при першому обшуку одну сімкартку оператора Київстар їй підкинули.

Але доказів того, що картку підкинули, надано не було. Між двома обшуками минуло майже пʼять місяців, і суд вважає, що обвинувачена, проживаючи у своїй квартирі, неодноразово могла позбутися цієї сімкарти замість зберігати її. Отож ці пояснення є, на думку суду, надуманими та нереалістичними.

У рамках негласних слідчих дій зафіксовано спілкування обвинуваченої з невстановленою особою. Жінка критикувала вище політичне керівництво України, президентів, говорила, що не треба «лізти» у НАТО. Вона жалілася на заборгованість по ЖКГ і казала – єдина надія, що зникне ця держава та разом із нею борги. Також співрозмовники обговорювали, як їм некомфортно спілкуватися українською мовою. В іншій бесіді жінка говорила, що терміново треба знімати президента за «злочини» і припускала, що «Шахеди» представники української влади самі запускають, бо довіри до них немає. Із запасів розмов суд зробив висновок, що обвинувачена має свідому антиукраїнську позицію і її дії були умисними.

Жінку засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацію майна.

Раніше десантниця розповіла, як зустрілася на полі бою із братом-колаборантом. Під час чергового штурму десантники успішно виконали завдання та взяли в полон шістьох російських окупантів. Коли розпочалася перевірка документів та первинне опитування полонених, військова з подивом впізнала в одному з них свого родича. Серед затриманих ворогів виявився її троюрідний брат, із яким вона провела дитинство в Полтаві.

Також колишня харківська журналістка Вікторія Лукашова отримала високу посаду в окупаційній ієрархії країни-агресора. Її призначили заступницею губернатора Курської області РФ з питань інформаційної політики.