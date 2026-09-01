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CEO «Метінвесту» Юрій Риженков очолив рейтинг топменеджерів у промисловості

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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CEO «Метінвесту» Юрій Риженков очолив рейтинг топменеджерів у промисловості
Гендиректор «Метінвесту» Юрій Риженков став найкращим топменеджером у промисловостії
фото: metinvestholding.com

Риженков став переможцем рейтингу «Топменеджери, які тримають країну» від NV

Генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков став переможцем у номінації «Промисловість» рейтингу «Топменеджери, які тримають країну». Рейтинг підготували NV, Wellbeing Company та Odgers Україна: з-поміж керівників понад 200 приватних компаній організатори відібрали 16 CEO, які, за методологією рейтингу, найкраще управляють командами та бізнесом в умовах війни й невизначеності. 

Підсумкову оцінку формували за чотирма складниками: динаміка бізнесу, оцінки працівників, особисті якості та громадянська позиція керівника, а також висновки журі. Найбільшу вагу мало анонімне опитування співробітників.

Організатори також застосували коефіцієнт воєнної стійкості: втрати, спричинені російською агресією, не знижували оцінку керівника, адже здатність зберігати виробництво, робочі місця та керованість компанії під час війни є окремим критерієм ефективності.

Риженков очолює «Метінвест» із грудня 2013 року. Під час повномасштабної війни компанія зберегла статус одного з найбільших промислових роботодавців, інвесторів і платників податків. За даними компанії, у 2022–2025 роках Група інвестувала у розвиток підприємств 43,6 млрд грн та сплатила понад 82,2 млрд грн податків.

Нагадаємо, від початку війни «Метінвест» Ріната Ахметова спрямував 10,1 млрд грн на допомогу Україні та її громадянам, з яких 7,3 млрд грн – на потреби Сил оборони в межах ініціативи «Сталевий Фронт». Підприємства компанії також налагодили виробництво продукції для фронту, зокрема засобів захисту для військових і техніки.

До першої п’ятірки рейтингу від NV увійшли керівники «ПУМБ», Kernel, Winner Group Ukraine, «Metro Україна» та «Аврора Мультимаркет». Галузевих переможців визначили у 10 сферах економіки.

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Теги: рейтинг промисловість

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