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«Метінвест» цьогоріч вкладе 2,5 млрд грн у модернізацію заводу у Кам'янську

Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Метінвест» цьогоріч вкладе 2,5 млрд грн у модернізацію заводу у Кам'янську
Цьогоріч «Метінвест» інвестує у програму «Каметсталі» рекордний за останні роки загальний бюджет – $59,8 млн
фото: metinvest.media

Сонячні панелі та оновлені домни: металургійний холдинг Ахметова цього року запланував 2,5 млрд грн інвестицій у завод «Каместаль»

З перших днів нового року на заводі «Каметсталь» приступили до реалізації цьогорічної інвестиційної програми, із загальним запланованим бюджетом понад 2,5 млрд грн. Серед найважливіших її пунктів – капітальний ремонт доменної печі № 9, який стане основою для подальшої модернізації виробництва, та пілотний проєкт будівництва сонячної електростанції. 

Цьогоріч «Метінвест» інвестує у програму «Каметсталі» рекордний за останні роки загальний бюджет – $59,8 млн. Значна частина його спрямована на підтримку і оновлення основного виробничого обладнання – потенціалу, який є трампліном для подальшого розвитку та модернізації підприємства.

«Загалом протягом року ми плануємо до реалізації 114 інвестиційних проєктів різної ваги. В основних виробничих цехах будуть виконані капітальні ремонти ключового обладнання. Це дозволить підприємству поновити присутність та вийти на нові ринки збуту цього продукту, отримуючи, таким чином, додатковий прибуток», – каже Михайло Коптєв, директор з капітального будівництва та інвестицій «Каметсталі».

У числі пріоритетних також – пілотний інвестпроєкт компанії з будівництва на «Каметсталі» альтернативної електростанції зі встановленням сонячних панелей. Такі проєкти на підприємствах «Метінвесту» досі не реалізовувалися. Зараз команда фахівців провадить передпроєктне опрацювання, визначаються практичні шляхи вирішення цього абсолютно нового завдання.

Також у цьогорічних планах модернізації значна увага приділена будівництву водоводів, адже водоводи та газопроводи «Каметсталі» – це комунікації великої протяжності, що потребують системного оновлення. У найближчих планах – винесення водоводів для доменного цеху.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року «Метінвест», з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн – це другий показник у державі. Крім того, компанія спрямувала на допомогу Україні та її громадянам вже понад 8 млрд грн, та перерахувала понад 50 мільярдів грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.

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Теги: завод Україна Рінат Ахметов

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