Вдруге за два тижні: дрони СБУ повторно уразили нафтопереробну станцію «Андреаполь»

Під час першої атаки було пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа

У ніч на 13 лютого дрони СБУ уразили нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь», що у Тверській області РФ, яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2. Про це «Главкому» повідомили джерела в СБУ.

Внаслідок удару безпілотників сталося загоряння у районі закритого розподільного пристрою (ЗРУ) та складу котельного обладнання. Перекачування нафти станцією було тимчасово припинено.

Це вже друга атака дронів СБУ на цей об’єкт. Перша відбулася 29 січня цього року. Тоді було пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа.

«Кожен день простою цієї нафтоперекачувальної станції приносить росії десятки мільйонів доларів збитків, адже вона є складовою трубопроводу, яким нафта постачається в термінал «Усть-Луга» на Балтійському морі. Дронові санкції СБУ проти російського нафтового комплексу триватимуть і надалі», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, дрони СБУ та ССО уразили нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь» та ракетний арсенал у Тверській області РФ.

Також у ніч на 29 січня підрозділи Головного управління розвідки разом з іншими складовими Сил оборони уразили Нижегородський нафтопереробний завод. Про це повідомляє Генеральний штаб Зброних сил України. Як зазначається, нафтопереробний завод у Кстово забезпечує російську армію.

До слова, у ніч на 13 лютого жителі російського Липецька вночі скаржились на потужні вибухи. За даними ЗМІ, можливим об'єктом атаки БПЛА міг бути Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК).