Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вдруге за два тижні: дрони СБУ повторно уразили нафтопереробну станцію «Андреаполь»

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вдруге за два тижні: дрони СБУ повторно уразили нафтопереробну станцію «Андреаполь»
Внаслідок удару безпілотників сталося загоряння у районі закритого розподільного пристрою (ЗРУ) та складу котельного обладнання
Нафтопереробна станція на карті

Під час першої атаки було пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа

У ніч на 13 лютого дрони СБУ уразили нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь», що у Тверській області РФ, яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2. Про це «Главкому» повідомили джерела в СБУ.

Внаслідок удару безпілотників сталося загоряння у районі закритого розподільного пристрою (ЗРУ) та складу котельного обладнання. Перекачування нафти станцією було тимчасово припинено.

Це вже друга атака дронів СБУ на цей об’єкт. Перша відбулася 29 січня цього року. Тоді було пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа

«Кожен день простою цієї нафтоперекачувальної станції приносить росії десятки мільйонів доларів збитків, адже вона є складовою трубопроводу, яким нафта постачається в термінал «Усть-Луга» на Балтійському морі. Дронові санкції СБУ проти російського нафтового комплексу триватимуть і надалі», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, дрони СБУ та ССО уразили нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь» та ракетний арсенал у Тверській області РФ.

Також у ніч на 29 січня підрозділи Головного управління розвідки разом з іншими складовими Сил оборони уразили Нижегородський нафтопереробний завод. Про це повідомляє Генеральний штаб Зброних сил України. Як зазначається, нафтопереробний завод у Кстово забезпечує російську армію.

До слова, у ніч на 13 лютого жителі російського Липецька вночі скаржились на потужні вибухи. За даними ЗМІ, можливим об'єктом атаки БПЛА міг бути Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК).

Читайте також:

Теги: пожежа нафта санкції завод

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники оперативно загасили вогонь у приватному будинку
На Київщині пожежа забрала життя жінки
11 лютого, 16:46
Добре горить. Волгоградський нафтопереробний завод у полум’ї
Бавовна у Сталінграді. Українські дрони «привітали» Росію з визначною датою Агресор
3 лютого, 16:00
США є найбільшим торгівельним партнером Колумбії, і майже третина її експорту спрямована на їх ринок
Чому Колумбія стала першою «жертвою» Трампа?
29 сiчня, 10:14
Дрони атакували Дніпро
У Дніпрі ворожий дрон пошкодив багатоповерхівку
27 сiчня, 04:49
Наслідки атаки на Рязанську область
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтопереробного заводу у Рязані
26 сiчня, 11:55
Загалом до переліку російських платформ внесено 27 медіасервісів
Нацрада з питань телебачення розширила перелік заборонених сайтів із піратськими фільмами
24 сiчня, 16:23
У минулому році Карякіна було призначено «сенатором» від «парламенту Криму» у Раді Федерації РФ
Україна запровадила санкції проти шахіста-зрадника Карякіна
19 сiчня, 15:20
П'ять російських танкерів зупинилися біля китайських портів через санкції
Понад 60 танкерів із російською нафтою зупинилися через санкції США
14 сiчня, 09:36
У охопленому пожежами Лос-Анджелесі спеціально обробляють місцевість за допомогою літаків
Постраждалий від пожеж Лос-Анджелес забарвився у рожевий колір
14 сiчня, 07:56

Соціум

Вдруге за два тижні: дрони СБУ повторно уразили нафтопереробну станцію «Андреаполь»
Вдруге за два тижні: дрони СБУ повторно уразили нафтопереробну станцію «Андреаполь»
Соцмережа Маска X виплатить Трампу шалені кошти за блокування його акаунту у 2021 році
Соцмережа Маска X виплатить Трампу шалені кошти за блокування його акаунту у 2021 році
Під Москвою знищено два новітні радіолокаційні комплекси (відео)
Під Москвою знищено два новітні радіолокаційні комплекси (відео)
У Мюнхені автомобіль в'їхав у натовп: є багато поранених (фото)
У Мюнхені автомобіль в'їхав у натовп: є багато поранених (фото)
Росія хоче зменшити обсяги виробництва шахедів – ISW
Росія хоче зменшити обсяги виробництва шахедів – ISW
Білоруси запанікували через нічну атаку дронів (відео)
Білоруси запанікували через нічну атаку дронів (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 лютого 2025
30K
Світ Путіна та Трампа, закритий шлях до НАТО та вбивство іноземця: головне за ніч
12K
Втрати ворога станом на 13 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
11K
«Доплата буде збільшена». Міносвіти повідомило гарні новини для вчителів
6730
Кличко відреагував на введення санкцій проти Порошенка

Новини

Світ Путіна та Трампа, закритий шлях до НАТО та вбивство іноземця: головне за ніч
Сьогодні, 06:14
13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 21:28
Спецоперація СБУ, розмова Трампа із Зеленським та Путіним. Головне за 12 лютого
Вчора, 21:05
У Києві внаслідок російської атаки є влучання уламків та пожежі (оновлено)
Вчора, 05:16
У Києві пролунала серія вибухів
Вчора, 04:48

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua