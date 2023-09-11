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Підсумкова заява G20 про Україну має допомогти посилити тиск на Росію – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Підсумкова заява G20 про Україну має допомогти посилити тиск на Росію – ЗМІ
фото з відкритих джерел

Підсумкова заява зустрічі лідерів G20 створює можливість залучити країни, що розвиваються, до тиску на Москву, щоб вона припинила війну

«Компромісний» кінцевий документ саміту країн «Великої двадцятки» має на меті допомогти союзникам України переконати країни, що розвиваються, посилити тиск на Росію. Про це повідомляє Financial Times.

За думкою різних дипломатичних джерел, підсумкова заява зустрічі лідерів G20 створює можливість залучити країни, що розвиваються, до тиску на Москву, щоб вона припинила війну, оскільки «партнери з переговорів тепер повернуться до своїх столиць з обіцянками гарантувати територіальну цілісність України».

Повідомляється, що саме з таких міркувань США, країни Євросоюзу та інших союзників України вирішили виключити із комюніке пряме засудження агресії Росії.

Підписання цього документа всіма учасниками, на думку джерел видання, розглядається країнами Заходу як «зобов'язання всіх 20 держав, включаючи Росію та Китай, дотримуватися принципу територіальної цілісності та спільно працювати над створенням справедливого світу для України».

Як повідомлялося, дипломати країн G20 розробили компромісне формулювання щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, подолавши розбіжності між Москвою та іншими членами групи, які загрожували перекреслити сподівання на прийняття комюніке за підсумками саміту G20. 

До слова, представники G20 кілька днів намагалися узгодити формулювання спільного комюніке через розбіжності щодо війни в Україні, сподіваючись залучити Росію до розробки так званої «декларації лідерів».

Росію на зустрічі представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров, який заявив, що заблокує остаточну декларацію, якщо вона не відображатиме позицію Москви щодо України та інших криз.

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Теги: G20 Китай міністр

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