Стало відомо, де відбудеться наступна конференція з відновлення України

Наступна конференція з відновлення України пройде у Німеччині

Міжнародна конференція, присвячена питанню повоєнного відновлення України, відбудеться у 2024 році у Берліні. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Bild.

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«Щоб зі страждань і руйнувань могло виникнути щось нове, ми разом займемося відновленням. Для цього ми спільно організуємо конференцію про відновлення України в Берліні наступного року», – заявила вона.

Під час свого візиту представниця також відвідала одну з електропідстанцій поблизу Києва, яку атакували російські війська. Зараз на цій станції тривають роботи з відновлення.

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Бербок зазначила, що під час відновлення української енергосистеми важливо поєднати її з європейською та забезпечити «зелений перехід». Як приклад, вона навела плани будівництва нового вітропарку в Чорнобильській зоні.

«Ми підтримуємо Україну в підготовці до зими і збільшуємо нашу надзвичайну гуманітарну допомогу ще на 20 млн євро», – заявила міністр.

Отже, загальний обсяг німецької гуманітарної допомоги Україні в цьому році складе 380 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Німеччина збільшує невідкладну гуманітарну допомогу Україні на 20 млн євро та планує будувати вітрову електростанцію в Чорнобильській зоні.

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Як повідомлялося, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок знову прибула до України. Це вже вчетверте з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

До слова, процес ухвалення рішення Німеччиною про передачу Україні ракет Taurus просувається вперед.