Штілерман підтвердив, що на Кіров летіла «Фламінго», і показав відео

Співзасновник Fire Point відреагував на повідомлення про атаку заводу «Авіатек»

Головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман відреагував на повідомлення про удар по підприємству «Авіатек» у російському Кірові. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його сторінку в соцмережі X.

Штілерман поширив допис OSINT-спільноти Exilenova+, у якому йдеться про атаку на Кіров і можливі значні втрати серед працівників підприємства. До репосту розробник додав емодзі фламінго. Це може бути натяком на застосування української крилатої ракети «Фламінго».

Штілерман натякнув на удар скриншот

Штілерман також показав момент запуску української ракети.

Кіров розташований приблизно за 1 500 кілометрів від Києва по прямій та орієнтовно за 1 300 кілометрів від Харкова. Під ударом там опинилося підприємство «Авіатек». Воно виробляє авіаційне обладнання та продукцію для російської оборонної промисловості, зокрема компоненти для ракет Х-101 і Х-59М2/Х-59М2А, а також бере участь у виробництві зенітних ракетних комплексів «Тор».

У червні удар «Фламінго» по Волгограду потрапив на відео. Сили оборони тоді завдали нищівного удару по глибокому тилу ворога. Ціллю атаки став стратегічний оборонний завод «Титан-Барикади», який виготовлеє критично важливе для окупантів озброєння.

Нагадаємо, німецька оборонна компанія Diehl Defence веде переговори з українською Fire Point щодо можливого спільного виробництва крилатих ракет FP-5 «Фламінго» у Німеччині. Сторони вже мають технологічну угоду про співпрацю, а німецька компанія готова надати власні рішення, зокрема сучасніші головки самонаведення. Заявлена дальність ракети перевищує три тисячі кілометрів.