Ви могли про це не знати: як здійснюється повірка газових лічильників

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
В Україні існує певна процедура повірки лічильників
фото: РБК-Україна

Повірка газових лічильників – це обов'язкова процедура, яку проводять з метою перевірки точності роботи приладів обліку ресурсу

Українські споживачі природного газу повинні бути готовими до періодичної повірки газових лічильників фахівцями. «Главком» із посиланням на Вінницьку міську філію «Газмережі» розповідає, як часто необхідно проводити відповідну процедуру, хто має покривати витрати та що загрожує у випадку уникнення такої процедури.

Повірка газових лічильників – це обов’язкова процедура, під час якої перевіряють точність роботи приладів обліку газу. Використовувати лічильники дозволяється лише після проходження цієї перевірки.

Повірку проводять через встановлені проміжки часу – міжповірочні інтервали. Для лічильників класу 1,0 цей термін становить два роки, для класу 1,5 – вісім років.

Усі роботи, пов’язані з підготовкою до повірки, зокрема демонтаж та монтаж, виконують лише фахівці оператора газорозподільних мереж. Саму перевірку здійснюють державні повірники регіональних метрологічних центрів на атестованому обладнанні, визначаючи придатність приладу та видаючи відповідний висновок.

Під час зняття лічильника на перевірку проводять його обстеження, перевіряють пломби, відсутність механічних пошкоджень, фіксують номер, виробника, рік випуску, дату останньої повірки та показники. У разі виявлення порушень складають акт.

За інформацією «Газмережі», якщо термін повірки закінчився з вини споживача, показання лічильника визнають недійсними та проводять нарахування за газ за нормами споживання, що може призвести до більших сум у платіжках.

Витрати на періодичну повірку побутових лічильників, включно з демонтажем, транспортуванням, монтажем, техобслуговуванням і ремонтом, покриває оператор ГРМ. Непобутові споживачі зобов’язані самостійно стежити за строками та оплачувати перевірку.

Позачергова повірка або експертиза лічильника оплачується ініціатором її проведення, крім випадків, коли виявлено втручання в роботу приладу.

Раніше в НКРЕКП розповідали, що означає окрема сума за розподіл газу в платіжці. У відомстві розповіли, що цим займається спеціальна компанія – оператор газорозподільної системи.

