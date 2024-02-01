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Країни Європи, які найохочіше видають візи росіянам: список

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Країни Європи, які найохочіше видають візи росіянам: список
Декілька країн дуже лояльні у процедурах оформлення віз для громадян РФ
фото: Unsplash

У топі по запитам росіян щодо оформлення бізнес-віз знаходиться Китай

Найбільш лояльними до росіян державами Європи, якщо оцінювати за кількістю виданих віз, є Греція, Угорщина та Іспанія. Про це повідомляє SchengenVisaInfo.

Зазначається, що найбільше запитів від росіян щодо оформлення бізнес-віз (70%) надходить саме до країн Євросоюзу. Якщо рахувати кожну країну окремо, то безумовним лідером є Китай, потім йдуть запити про отримання французької та італійської віз.

Десять країн, чиї візи є найбажанішими серед росіян, виглядають наступним чином:

  • Китай
  • Франція
  • Італія
  • Індія
  • Ірландія
  • Австрія
  • Швейцарія
  • Гвінея
  • Іспанія
  • Угорщина

Якщо рахувати не візові запити, а саме видані візи, то після Китаю лідирують Греція, Угорщина та Іспанія. І якщо Греція та Угорщина видають переважно одноразові візи на весь термін передбачуваної поїздки, то Іспанія зазвичай видає російським бізнесменам багаторазові візи з тривалим терміном дії.

Зазначається, що ці три країни загалом дуже лояльні у процедурах оформлення віз росіянам. Вони охоче приймають візові заявки, строк розгляду заявок становить від 15 до 45 робочих днів, а вартість візи – близько 100 євро.

Нагадаємо, громадяни Росії, які намагаються перетнути кордон Європейського союзу, можуть втратити свої власні автомобілі, смартфони, ноутбуки та інші цінні речі. Це стало наслідком введення нових правил після посилення санкцій ЄС проти Росії.

У цьому документі зазначено, що зараз, відповідно до стандартів ЄС, ввезення власного автотранспорту росіянами вважатиметься незаконним імпортом. Таким чином, будь-який транспортний засіб, який в'їжджається, буде конфісковано, незалежно від мети та тривалості перетину кордону. Крім того,  у громадян РФ можуть вилучити косметику, валізи, ноутбуки і мобільні телефони.

Раніше повідомлялося, що росіянам, які подорожують до Європейського Союзу, доведеться платити більше за отримання візи та долати додаткові бюрократичні труднощі, щоб отримати короткострокову візу. 

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Теги: Китай Греція Іспанія Угорщина росіяни візи

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