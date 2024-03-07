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Український баскетбольний клуб «Прометей» вийшов у чвертьфінал Єврокубка

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Український баскетбольний клуб «Прометей» вийшов у чвертьфінал Єврокубка
«Прометей» обіграв грецький клуб «Аріс»
фото: БК «Прометей»/Facebook

Український колектив вдруге поспіль зіграє у чвертьфіналі Єврокубка

Український баскетбольний клуб «Прометей» вийшов у чвертьфінал Єврокубка 2023/24, обігравши чемпіона Греції «Аріс».

«Прометей» потрапив до плей-офф Єврокубка за підсумками виступів у груповому етапі. Завдяки перемозі в останньому турі над «Ховентутом» (94:80) посів четверте місце та отримав менш рейтингового суперника у першому раунді.

Першим суперником українського клубу на стадії плей-оф став грецький клуб «Аріс», який у групі Єврокубка здобув дев'ять перемог із 18.

У кожній зі чвертей українці значно переважали суперників, підтвердивши статус фаворита протистояння. Для «Прометея» це найрезультативніша перемога у плей-офф Єврокубку.

Єврокубок. 1/8 фіналу

«Прометей» (Україна) – «Аріс» (Греція) 95:67 (29:18, 23:15, 23:18, 21:17)

Для «Прометея» ця перемога стала перепусткою до чвертьфіналу Єврокубка, де український колектив зіграє вдруге поспіль.

На цій стадії клуб зіграє з французьким «Буром», який став переможцем групи В і напряму пройшов до цієї стадії. Гра відбудеться 12 або 13 березня на майданчику французького клубу і матиме формат одноматчевого протистояння.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу програла другий матч у кваліфікації на чемпіонат Європи-2025. У матчі українці зіграли з португальською командою. Перед цим українці програли словенцям. Наступні два відбіркові поєдинки Україна проведе у листопаді 2024 року.

Як повідомлялося, українських баскетболістів дискваліфікуватимуть на строк до двох років за відмову грати за збірну без поважної причини.

Теги: баскетбол БК «Прометей» (Кам'янське) українці чемпіонат Європи

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