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Якою буде ціна газу у 2025 році? Прогноз аналітиків

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Якою буде ціна газу у 2025 році? Прогноз аналітиків
Тимчасова слідча комісія з енергетики ініціювала аудит «Нафтогазу» через дефіцит газу
фото: depositphotos.com

Наразі немає умов для закупівлі дешевого газу – експерт

Зараз немає передумов для закупівлі дешевого газу на наступний рік. Про це написав аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

«Під ударом тепер і газова система. На наступний рік там потрібно було б імпортувати 2-3 мільярди кубометрів газу. І у разі пошкоджень видобутку ця потреба суттєво зросте. А передумов для дешевого газу на наступний рік наразі немає», – написав він.

Експерт каже, що зараз запаси газу у сховищах низькі, але газу могло б вистачити до березня, якби не ризики обстрілів газової інфраструктури та падіння видобутку.

«Саме такі атаки відбувались в останні тижні. Вищезгадана новина про обстріл об'єкта газовидобутку не єдина. «Блумберг», посилаючись на свої джерела, повідомив про суттєве скорочення видобутку після атак», – наголосив він.

Нещодавно тимчасова слідча комісія з енергетики ініціювала аудит «Нафтогазу» через дефіцит газу.

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Теги: газ тарифи Нафтогаз України Україна аудит

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