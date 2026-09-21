Як змінилися ціни на зерно в Україні та світі за тиждень

Середня вартість продовольчої пшениці в усіх трьох регіонах країни підскочила орієнтовно на 450 грн/т лише за тиждень

В Україні зросли ціни на продовольчу пшеницю, тоді як у США та Європі вона подешевшала

Цього тижня ціни на зерно та соняшник в Україні змінювалися у різних напрямках: продовольча пшениця та кукурудза дорожчали, фуражна пшениця дешевшала, а ціна на соняшник майже не змінилась. На світових ринках пшениця дешевшала, а ціни на кукурудзу на біржах у Чикаго та Парижі розійшлися у різних напрямках.

«Главком» проаналізував закупівельні ціни на основні зернові та олійні в Україні, порівняв їх із показниками минулого тижня та простежив зміни котирувань на Чиказькій і Паризькій біржах.

Закупівельні ціни в Україні: динаміка в області та портах

На внутрішньому ринку динаміка цін на зернові та соняшник відрізняється залежно від регіону та умов поставки.

Культура Центр/північ (EXW) Південь / Порти (CPT) Захід (DAP/FCA) Зміна ціни за тиждень Пшениця продовольча (2-3 клас) 5200-6600 грн/т ($116-$147) 7200-8400 грн/т ($161-$188) 6600-7400 грн/т ($147-$165) +450 грн/т (+6%) ⬆ Пшениця фураж 3700-6800 грн/т ($107-$151) 7700-7800 грн/т ($172-$174) 6200-6500 грн/т ($138-$145) -217 грн/т (-3%) ⬇ Кукурудза 7600-7700 грн/т ($170-$172) 6500-6900 грн/т ($145-$154) 8500-9900 грн/т ($190-$221) +320 грн/т (+4%) ⬆ Соняшник 17000 грн/т ($380) 20000-21700 грн/т ($447-$486) 21000 грн/т ($470) +170 грн/т (+1%) ⬆

Дані: AgroTender

Вартість фуражної пшениці знизилась: середня ціна впала приблизно на 217 грн/т, або 3%. Найбільше просідання вартості зафіксовано в центрі та на півночі країни – на 800 грн/т. Водночас на Півдні ціна зросла приблизно на 50 грн/т, а на Заході – на 100 грн/т.

Продовольча пшениця дорожчає: за тиждень її середня ціна зросла приблизно на 450 грн/т. Найбільше вона подорожчала у центрі та на півночі – приблизно на 900 грн/т. Ціни на півдні та в портах також зросли, проте на заході вони залишились приблизно на рівні минулого тижня.

Кукурудза дорожчає: у середньому ціна за тиждень зросла приблизно на 320 грн/т. Найбільше подорожчання відбулося на заході – близько 600 грн/т. На півдні ціни також зросли, тоді як у центрі та на півночі країни зміни були незначними.

Соняшник майже не змінився в ціні: середня ціна в усіх регіонах зросла приблизно на 170 грн/т. У центрі та на півночі соняшник подешевшав, тоді як на півдні та заході ціни зросли. Найбільший ріст ціни був на заході країни, приблизно на 2000 грн/т.

Як змінювались ціни на світовому ринку: огляд Паризької та Чиказької біржі

На світових біржах цього тижня динаміка цін на пшеницю та кукурудзу була різною. Пшениця подешевшала і в США, і в Європі, тоді як кукурудза в Чикаго дещо подорожчала, а в Парижі – подешевшала.

Біржа Культура Котировка Зміна ціни за тиждень CBOT (Чикаго) Пшениця продовольча $267/т -$2 (-1%) ⬇ CBOT (Чикаго) Кукурудза $210/т +$1 (+0,5%) ⬆ Euronext (Париж) Пшениця продовольча $277/т -$5 (-2%) ⬇ Euronext (Париж) Кукурудза $302/т -$3 (-1%) ⬇

Дані: Investing.com, Tradingview

Пшениця на Чиказькій біржі трохи подешевшала: на біржі в Чикаго (CBOT) продовольча пшениця втратила $2 за тонну (-1%) і коштує $267/т.

Європейська пшениця впала у ціні більше: на Euronext у Парижі її ціна знизилася на $5 за тонну (-2%) – до $277/т.

Ціна на кукурудзу пішла в різні боки: у Чикаго кукурудза подорожчала на $1 за тонну (+0,5%), до $210/т. Натомість на паризькій Euronext вона подешевшала на $3/т (-1%), до $302/т.

Європейські ціни залишаються вищими за американські: пшениця на Euronext коштує на $10/т більше, ніж на CBOT, а різниця в ціні кукурудзи становить $92/т.

Світові ціни на пшеницю знижуються під тиском високої пропозиції. Великі запаси та оптимістичні прогнози врожаю змушують продавців знижувати ціни, щоб втримати покупців.

Переорієнтація логістики: Україна нарощує сухопутний експорт зерна

Через регулярні російські атаки на портову та логістичну інфраструктуру Чорного моря, Україна прагне максимально розширити використання сухопутних маршрутів. Зокрема із початком осені Україна збільшила перевезення зерна залізницею через західний кордон. За першу половину вересня українську аграрії щодня в середньому передавали 278 вагонів із зерном, що на 44% більше, ніж у середньому за серпень, повідомляє АПК Інформ. Найбільше зросла передача вантажів у напрямку Румунії, Словаччини, та Угорщини.

Українська пшениця зараз активно експортується через румунський порт Констанца. У вересні Україна може вивезти через нього близько 1 млн тонн зерна. Але вже у жовтні очікується активний експорт кукурудзи, на який також знадобляться вагони та інший транспорт. Через це пшениця може конкурувати з кукурудзою за логістичні маршрути, а обсяги її експорту можуть зменшитися.

Попит на кукурудзу в ЄС зростає, але Україна через проблеми з морським експортом не може повною мірою скористатись цим попитом. Натомість поставки до Європи нарощують американські виробники. У новому маркетинговому році ЄС може імпортувати до 25 млн тонн кукурудзи проти 19,3 млн тонн роком раніше.

В умовах обмеженого експорту, для зберігання врожаю, українським аграріям із дев’яти прифронтових областей держава передасть спеціальні полімерні рукави. Фермери подали 2319 заявок на 13 881 рукав. Один рукав вміщує близько 200 тонн зерна, тож загалом у них можна буде зберігати близько 2,8 млн тонн зернових та олійних культур. Першими рукави отримають підприємства, які найбільше постраждали від обстрілів.