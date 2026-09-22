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Зірвався аукціон із продажу Глухівського кар’єру, конфіскованого у Дерипаски

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зірвався аукціон із продажу Глухівського кар’єру, конфіскованого у Дерипаски
Глухівський кар'єр кварцитів видобував пісковик кварцитовидний
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Стартова ціна була 98,64 млн грн

Аукціон з продажу ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» на Сумщині, який раніше належав російському олігарху Олегу Дерипасці, не відбувся через відсутність учасників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт «Прозорро.Продажі».

«До складу пулу активів входять стягнуті в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду від 16.02.2023 у справі № 991/265/23, частково скасованим постановою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 16.06.2023: державна частка розміром 100 % у статутному капіталі ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» (код за ЄДРПОУ 14015554); 22 об’єкти нерухомого майна», – зазначається у повідомленні.

Стартова ціна цього пулу активів на аукціоні була встановлена на рівні 98,64 млн грн, але до завершення прийому заявок о 20:00 у понеділок жоден інвестор так і не подався на аукціон.

Зауважимо, що тепер має відбутися повторний аукціон, на якому стартова ціна буде знижена на 50%. Якщо і другий аукціон виявиться невдалим, то далі вже відбувається голландський аукціон – із можливістю ще більшого зниження ціни.

Що відомо про підприємство?

Глухівський кар'єр кварцитів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році видобував пісковик кварцитовидний на родовищі Баницьке близько 20 км від кордону з Росією.

У квітні 2022 року суд арештував корпоративні права та майно ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів» на Сумщині, яке належало офшорній компанії російського олігарха Олега Дерипаски. У лютому 2023 року ДБР заявило, що підприємство могло постачати до РФ компоненти для виготовлення російських ракет. Того ж місяця ВАКС конфіскував активи Дерипаски в Україні, зокрема частки у низці компаній.

Єдиним власником «Глухівського кар’єру кварцитів» була кіпрська United Company Rusal Silicon Limited. У 2024 році її замінив у складі засновників Фонд держмайна України.

У квітні 2025 року ВАКС стягнув на користь держави активи Дерипаски та підконтрольної йому корпорації «РусАл» вартістю понад 2 млрд грн. Йдеться, зокрема, майже про 500 тис. тонн бокситів і глинозему, вироблених в Україні до повномасштабного вторгнення та збережених на складах Миколаївського глиноземного заводу.

Миколаївський глиноземний завод перебував під контролем Дерипаски з 2000-х років. У 2022 році його корпоративні права передали в управління АРМА, а в лютому 2023 року ВАКС конфіскував підприємство на користь держави.

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Теги: Сумщина аукціон

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Економіка

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