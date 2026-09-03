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Пшениця дешевшає, а хліб дорожчає. Голова Асоціації фермерів закликав Антимонопольний комітет розібратися

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Пшениця дешевшає, а хліб дорожчає. Голова Асоціації фермерів закликав Антимонопольний комітет розібратися
Через проблеми зі збутом пшениця в Україні різко подешевшала, однак ціни на хліб і борошно не знизилися
фото: Reuters

«Це парадокс, на який мали б звернути увагу Антимонопольний комітет та інші органи державної влади»

Закупівельні ціни на пшеницю в Україні суттєво впали через проблеми зі збутом урожаю, однак це не призвело до здешевлення хліба та борошна. На таку ситуацію мають звернути увагу Антимонопольний комітет та інші державні органи. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова Асоціації фермерів та землевласників Віктор Гончаренко.

Через блокування експорту значна частина зібраного врожаю залишається всередині країни. Це вже призвело до падіння закупівельних цін на ранні зернові.

Водночас Гончаренко звернув увагу на ситуацію з вартістю готової продукції. Попри суттєве здешевлення сировини, відповідного зниження цін на хліб та борошно споживачі не побачили.

«Спад цін на ранні зернові вже відбувається. Але постає питання до переробників та хлібопекарів: якщо ціна на пшеницю впала вдвічі, а інколи навіть більше, як у двічі, чому вартість хлібини не змінилася? Чи того самого борошна, ціни на яке зростають щодня? Це парадокс, на який мали б звернути увагу Антимонопольний комітет та інші органи державної влади», – заявив голова Асоціації фермерів.

Ситуація на внутрішньому ринку відрізняється від тієї, яка склалася за межами України. За словами Гончаренка, через проблеми з українським експортом ціни на продовольчу пшеницю на європейському ринку, навпаки, суттєво зросли.

«Таких цін на пшеницю давно не було на європейських ринках – вони піднялися на історичний максимум. Але тут виникає інше питання: чи зацікавлені європейські фермери у тому, щоб забезпечити збут нашої продукції? Звісно, ні, на наших бідах вони сьогодні потирають руки», – зазначив він.

Водночас українські виробники змушені продавати зерно за значно нижчою ціною. Гончаренко розповів, що за продовольчу пшеницю фермерам пропонували трохи більше 3 тис. грн за тонну, хоча собівартість її виробництва становить близько 7 тис. грн.

На його думку, переробники можуть користуватися нинішньою ситуацією та очікувати подальшого зниження закупівельних цін. Внутрішній ринок при цьому не здатний поглинути всі обсяги зерна, які раніше могли спрямовуватися на експорт.

Голова Асоціації фермерів наголосив, що аграріям уже необхідно сплачувати банківські кредити. Через брак коштів частина виробників змушена продавати зерно навіть за невигідними цінами, щоб виконати свої фінансові зобов’язання.

Нагадаємо, українські аграрії зіткнулися із серйозними проблемами зі збутом урожаю через блокаду морських портів, російські удари по аграрній інфраструктурі та дефіцит обігових коштів. У Мінагрополітики попередили, що без додаткової підтримки аграріїв посівні площі під майбутній урожай можуть скоротитися на 5-7 млн га.

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Теги: зниження цін Віктор Гончаренко урожай аграрії зерно Мінагрополітики ринок експорт

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Пшениця дешевшає, а хліб дорожчає. Голова Асоціації фермерів закликав Антимонопольний комітет розібратися
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