Тривожна новина для Херсона. Стали відомі наслідки удару по ТЕЦ

На станції повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося

Стали відомі наслідки російського удару по Херсонській ТЕЦ Групи «Нафтогаз». Станція зазнала критичних руйнувань: усе теплогенеруюче та енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на об'єкті, повністю знищене та виведене з ладу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Нафтогаз».

Виконувач обов'язків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко зазначив, що ТЕЦ забезпечує теплом значну частину житлових будинків Херсона.

«Росіяни вдарили по виключно цивільному об'єкту, який забезпечує теплом значну частину житлових будинків Херсона. Ця атака не має жодного військового сенсу. Її єдина мета – терор цивільного населення та спроба позбавити десятки тисяч херсонців джерела тепла напередодні опалювального сезону», – заявив він.

Нагадаємо, російські війська атакували Херсонську ТЕЦ чотирма керованими авіаційними бомбами. Спочатку повідомлялося про значні пошкодження станції, однак через безпекову ситуацію фахівці не могли повністю оцінити масштаби руйнувань.

За даними «Нафтогазу», від початку 2026 року Херсонська теплоелектроцентраль уже десятки разів ставала ціллю російських атак.

Нагадаємо, наприкінці липня СБУ затримала агента , який готував нову серію російських ударів по енергетичній інфраструктурі. За даними спецслужби, чоловік збирав інформацію про теплові електроцентралі та електропідстанції, які забезпечують електроенергією Київщину та Житомирщину.

Також він відстежував наслідки попередніх атак РФ на енергооб'єкти. Фігуранту повідомили про підозру в державній зраді, він перебуває під вартою без права внесення застави.