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Блокада морського коридору. «Нібулон» пояснив, наскільки дорожчою є альтернативні канали експорту зерна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Блокада морського коридору. «Нібулон» пояснив, наскільки дорожчою є альтернативні канали експорту зерна
Експерт зазначив, що переорієнтація на альтернативні маршрути зробила логістику експорту зерна значно дорожчою та повільнішою
фото: omtp.com.ua

Якщо одеські порти не запрацюють до початку пікового експорту кукурудзи, українські аграрії можуть зіткнутись з нестачею потужностей для зберігання врожаю

Альтернативні маршрути експорту українського зерна після переорієнтації з морського коридору коштують приблизно на $70 за тонну дорожче. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів директор з торгівлі «Нібулон» Володимир Славінський.

Експерт зазначив, що переорієнтація на альтернативні маршрути зробила логістику експорту зерна значно дорожчою та повільнішою.

«Її вартість приблизно на $70/т вища, тоді як світова ціна (її зростання, – «Главком») компенсувала лише $15-20. Решта залишається всередині українського ланцюга і створює близько $50/т тиску на закупівельну ціну. Одночасно зерно довше перебуває всередині країни, сповільнюється оборот елеваторних потужностей, і в нашій мережі це вже призвело до зростання тарифів на послуги в середньому на 40-60%», – наголосив директор з торгівлі «Нібулон».

Славінський додав, що для того, щоб «Дунай працював ближче до свого потенціалу, потрібно знімати конкретні вузькі місця».

«Це і достатній оборотний капітал та торговельне фінансування, і компенсація різниці у вартості залізничної логістики між Великою Одесою та Дунаєм – подібний механізм уже працював у 2024 році через 30% знижку на тарифи «Укрзалізниці» для аграрних вантажів із територій бойових дій. Це також кадрове питання: частина флоту не може бути задіяна через процедурні обмеження з отриманням і переоформленням кваліфікаційних документів для членів екіпажів», – пояснив фахівець.

Нагадаємо, що російські атаки на українські порти та судна в Чорному морі майже зупинили аграрний експорт у розпал збору врожаю. Через накопичення зерна сховища заповнюються, внутрішні ціни падають, а фермери втрачають кошти, необхідні для наступної посівної.

До слова, фактичне припинення значної частини поставок соняшникової олії через українські чорноморські порти створює ризики насамперед для українського агросектору. Найбільша проблема може виникнути восени, коли на ринок почне масово надходити новий урожай соняшнику.

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Теги: ринок Одещина порт

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