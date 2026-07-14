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Сімейний бізнес Корецького. Журналісти дослідили, на чому заробляє родина майбутнього глави уряду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сімейний бізнес Корецького. Журналісти дослідили, на чому заробляє родина майбутнього глави уряду
Корецький з серпня 2021 року є незмінним керівником Української асоціації виробників кави
фото: вікіпедія

Донька Сергія Корецького закріпила за собою право використання поширеного словосполучення «Сучасна кава»

Родина глави «Нафтогазу» і кандидата у прем’єр-міністри Сергія Корецького активно працює у кавовому бізнесі. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Я можу більше. Дайте шанс!» Чому президент робить ставку на Корецького: досьє».

Зокрема, дружина Ірина Корецька володіє ТОВ «Нова кавова культура», яке спеціалізується на виробництві чаю та кави. У доньки Уляни Клим’юк у власності «кавова» компанія «Санеко Трейд», яка у 2022 році виграла тендер на поставку 56 тис. пачок меленої кави загальною вартістю 4,98 млн грн на замовлення Одеської ОДА. Також фірма нині має дрібніші замовлення на каву (до 20 тис. грн) від державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів «Гарант-сервіс»).

Що стосується самого Сергія Корецького, то він з серпня 2021 року є незмінним керівником Української асоціації виробників кави.

Крім цього, з грудня 2022 року бренд сім’ї Корецьких Idealist Coffee & Co обраний постачальником кави в потяги «Укрзалізниці». У той же період на центральному залізничному вокзалі країни відкрилася кав’ярня Idealist Coffee. Навесні 2026-го Корецькі відкрили чергову торгову точку на залізничному вокзалі «Одеса-Головна».

«Залізний шлях» – дріп-кава, яку можна придбати тільки у потягах «Укрзалізниці», щоб відчути смак подорожі», – приваблює рекламою Instagram Idealist Coffee.

За даними Державного реєстру торговельних марок та інших джерел, у 2025-2026 роках Сергій Корецький подав на реєстрацію ряд заявок на торговельні марки, де є згадка назви Idealist або зображення цього бренду.

Із незвичного: доньці Корецького вдалося закріпити за собою право використання поширеного словосполучення «Сучасна кава». Тепер це її власність (з 6 травня 2026 року!) як торгова марка, яка діє до жовтня 2034 року.

Крім того, у бізнес-партнерах Уляна Клим’юк є громадянин Канади Євгеній Свірський. Вони на пару контролюють фірму «Велсбі Трейд Плюс» з профілем «роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами». В одному з інтерв’ю Сергій Корецький розповів про знайомство з паном Свірським. Як виявилося, канадієць тримав кав’ярню у київському бізнес-центрі «Сенатор». Одного разу туди завітав український бізнесмен і розкритикував цей заклад. Після чого у «Сенаторі» з’явилася кав’ярня Idealist Coffee, якою нині управляють Клим’юк-Свірський.

Нагадаємо, 12 липня Зеленський провів зустріч із Юлією Свириденко. Він анонсував оновлення Кабінету міністрів у межах зміни політичної стратегії України.

13 липня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку. У вівторок, 14 липня, Верховна Рада України прийняла відставку Свириденко.

Серед претендентів на головне крісло в уряді наразі фігурують чотири прізвища: генеральний директор «Нафтогазу» Сергій Корецький; перший віцепрем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль; міністр оборони Михайло Федоров; мер Харкова Ігор Терехов.

Зокрема, на тлі очікуваних кадрових змін в уряді президент Володимир Зеленський провів низку зустрічей із топпосадовцями. Український лідер поспілкувався із головою «Нафтогазу» Сергієм Корецьким, мером Харкова Ігорем Тереховим, міністром оборони Михайлом Федоровим, міністром енергетики Денисом Шмигалем та очільником МВС Ігорем Клименком.

Як повідомлялося, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас прокоментувала кадрові перестановки в українському уряді та відставку прем’єр-міністра Юлії Свириденко, наголосивши, що подібні рішення є внутрішньою справою кожної країни.

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Теги: кадрові зміни уряд Сергій Корецький

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