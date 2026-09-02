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Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Європейські партнери обговорюють можливість використання вже наявних запасів озброєння
Фото: РБК-Україна

Вадефуль закликав держави-члени передати Києву додаткові можливості для захисту від ракет і дронів

Європейський Союз має додаткові можливості для посилення протиповітряної оборони України. Деякі держави-члени все ще мають резерви, які можна використати для захисту українських міст від російських ракетних і дронових атак.

Про це 2 вересня заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль перед неформальною зустріччю глав МЗС країн ЄС в Ірландії, повідомляє «Главком».

За словами німецького дипломата, однією з головних тем зустрічі має стати визначення конкретної військової допомоги, яку європейські країни можуть надати Україні напередодні зими.

«Особливо це стосується протиповітряної оборони», – наголосив Вадефуль.

Він зазначив, що окремі держави ЄС досі мають певні запаси засобів ППО. На його думку, країнам потрібно обговорити можливість їх передачі Україні, щоб зменшити ефективність російських атак.

«Деякі держави-члени все ще мають резерви, про які нам тепер потрібно поговорити між собою, щоб ці жахливі атаки балістичними ракетами та дронами не могли досягати своєї мети», – заявив глава МЗС Німеччини.

Вадефуль також закликав європейських партнерів зберігати єдність у підтримці України. Він вважає, що війна нині наближається до вирішальної стадії.

За словами німецького міністра, Росія має усвідомити, що спроби досягти своїх цілей військовим шляхом провалилися. Він також звинуватив Москву у використанні гібридних методів для реалізації своїх претензій.

Заява Вадефуля пролунала на тлі дискусій у ЄС щодо передачі Україні додаткових ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Напередодні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас повідомила, що країнам Євросоюзу поки не вдалося домовитися про передачу Україні додаткових перехоплювачів із запасів європейських держав.

Потреба в таких ракетах особливо загострилася через посилення російських повітряних атак. Україна використовує системи Patriot для боротьби з балістичними ракетами, які становлять одну з найскладніших цілей для української ППО.

Саме тому європейські партнери обговорюють не лише нові поставки озброєння, а й можливість використання вже наявних запасів. Вадефуль фактично закликав держави-члени переглянути власні резерви та визначити, що вони можуть передати Україні.

Для Києва це питання особливо важливе напередодні зимового періоду, коли Росія традиційно намагається завдавати масованих ударів по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі України.

Водночас Німеччина залишається одним із ключових європейських донорів військової допомоги Україні. Берлін, зокрема, передає Україні системи та ракети для протиповітряної оборони.

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Теги: Німеччина війна Україна озброєння системи ППО

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