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Росія атакувала Херсонську ТЕЦ авіабомбою: є серйозні руйнування

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Росія атакувала Херсонську ТЕЦ авіабомбою: є серйозні руйнування
Російські війська атакували Херсонську ТЕЦ КАБом
фото: Нафтогаз

Від початку 2026 року Херсонська теплоелектроцентраль уже десятки разів ставала ціллю російських атак

Сьогодні, 26 серпня, російські окупанти завдали удару керованою авіаційною бомбою по Херсонській ТЕЦ. Про наслідки атаки повідомила НАК «Нафтогаз України», передає «Главком».

Наслідки удару ще оцінюють

Внаслідок обстрілу ТЕЦ отримала значні пошкодження. Наразі фахівці не можуть повністю визначити масштаби руйнувань через безпекову ситуацію.

В.о. голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Федоренко заявив, що компанія спільно з міською владою визначатиме подальші кроки після того, як об’єкт можна буде безпечно обстежити.

«Масштаб пошкоджень можна буде оцінити, щойно це дозволить безпекова ситуація. Координуємо подальші дії з місцевою владою», – зазначив Федоренко.

Херсонська ТЕЦ входить до Групи «Нафтогаз» і забезпечує тепловою енергією мешканців міста. У компанії підкреслили, що йдеться про цивільну інфраструктуру.

ТЕЦ регулярно потерпає від атак

За даними «Нафтогазу», від початку 2026 року Херсонська теплоелектроцентраль уже десятки разів ставала ціллю російських атак.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що вночі 26 серпня російські війська атакували безпілотником Центральний район Херсона. Після удару спалахнула масштабна пожежа, яка знищила кілька торговельних точок. За даними Херсонської ОВА, загиблих і постраждалих не було.

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Теги: ТЕЦ Нафтогаз України росія

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