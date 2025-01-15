«Нафтогаз» засекретив, журналісти розкопали. Оприлюднено зарплати членів наглядової ради найбільшої державної компанії

Найбільша державна компанія намагалася приховати зарплати своїх управлінців від журналістів

Члени наглядової ради «Нафтогазу» отримали по 8 млн грн винагороди кожен (без урахування податків) за 2023-2024 роки. При цьому троє із семи членів стостережного органу відмовлялися від винагороди в цей період. Про це йдеться у статті «Главкома» «Скільки отримують члени наглядової ради «Нафтогазу»? Компанія розсекретила суми (документ)».

Так, згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті «Нафтогазу», членами наглядової ради є семеро осіб: Людо Ван дер Хейден, Тор Мартін Анфіннсен, Річард Хуквей, Наталія Бойко (радниця прем’єр-міністра України), Ростислав Шурма (до вересня 2024 року працював заступником глави Офісу президента), Костянтин Мар'євич (паралельно обіймає посаду першого заступника державного секретаря Кабміну) та Ентоні Маріно.

фото: Главком

Перші четверо з них, Людо Ван дер Хейден, Тор Мартін Анфіннсен, Річард Хуквей та Наталія Бойко, як з'ясувала редакція, у період із січня 2023-го до листопада 2024-го отримували щомісяця приблизно біля 400 тис. грн винагороди кожен (без урахування податків).

Зарплати та інші доплати, які отримали члени Наглядової ради «Нафтогазу»

Для того, щоб отримати цю інформацію, «Главком» відправив запит до керівництва наглядової ради «Нафтогазу» з проханням оприлюднити суми виплат перелічених посадовців. Згідно з законом, ця інформація є суспільно важливою та має бути публічною.

Проте компанія, всупереч цьому, відхилила запит, знайшовши аргумент. Мовляв, «інформаційні ресурси «Нафтогазу» піддаються численним кібератакам», і «оприлюднення запитуваної інформації може завдати шкоди національній безпеці України». У «Нафтогазі» порадили почекати закінчення воєнного стану, і тільки тоді запитувані зарплати будуть у вільному доступі на сайті компанії.

Відтак «Главком» звернувся за допомогою до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, надіславши скаргу про порушення «Нафтогазом» права на доступ до публічної інформації. Після цього оскарження компанія таки надала редакції дані про зарплати членів наглядової ради.

Нагадаємо, що «Нафтогаз» не вперше приховує зарплати своїх співробітників від суспільства. Навесні 2023 року «Главком» запитував дані про заробітні плати, винагороди та інші виплати за 2022-2023 роки тодішнього голови правління Олексія Чернишова (з грудня 2024 року Чернишов перейшов з «Нафтогазу» на посаду віцепрем’єр-міністра України-міністра національної єдності України), а також директорів дочірніх компаній, які входять до структури «Нафтогазу». Відповідь була неочікуваною: у державній компанії пояснили, буцімто поширення такої інформації «буде вважатися порушенням права особи на особисте та сімейне життя та його таємницю».