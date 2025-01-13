Верфі ЄС ремонтують російські арктичні газовози – FT

Російський танкер на терміналі «Ямал» в Росії (ліворуч) і на терміналі Fayard A/S в Данії (праворуч)

У 2023 році «Ямал СПГ» експортував до Європи 20,9 млрд кубів газу, з яких близько чверті було відправлено за межі ЄС

Європейські судноремонтні верфі продовжують обслуговувати російські танкери льодового класу. Це дозволяє заводу «Ямал СПГ» зберігати доступ до ключових ринків у зимовий період. Про це повідомляє Financial Times.

За даними знімків з супутників та інформації про заходи в порти від компанії Kpler, французька верф Damen у Бресті та данська Fayard A/S обслужили 14 з 15 танкерів класу Arc7, які транспортують зріджений газ з «Ямал СПГ». Єдиним судном, яке не користувалося послугами європейських верфей, є «Крістоф де Маржері», що належить підсанкційному російському «Совкомфлоту».

Дані показали, що від 24 лютого 2022 року вісім танкерів заходили на ремонт у Damen, а дев'ять – обслуговувалися на Fayard. Більшість з цих арктичних кораблів належать міжнародним енергетичним та судноплавним компаніям, включно з грецькою Dynagas та канадською Teekay.

У Damen підтвердили, що брали на ремонт «низку суден, які брали участь у транспортуванні російського ЗПГ», Втім на підприємстві додали, що це «суворо відповідало європейському законодавству санкцій» і що компанія «не брала участі у виборі вантажів, що здійснюється судноплавними компаніями, що експлуатують ці судна». У Fayard на запит ЗМІ відповіді не дали.

«Якби ці дві верфі були недоступні, це поставило б під сумнів усі логістичні операції. Вони могли б отримати послугу в іншому місці, але це означало б сильне відхилення від свого маршруту», – зауважив фахівець з арктичних перевезень у High North News Мальте Хамперт.

Як відомо, Єврокомісія визначила поступову відмову від російського газу як один із ключових пріоритетів. Проте досягнення мети повністю припинити використання енергоносіїв з РФ до 2027 року ускладнюється через збільшення імпорту російського ЗПГ, основним джерелом якого є «Ямал». Судна та верфі уникають санкцій через винятки для енергетичних перевезень та відсутність російської реєстрації, а також через те, що спецтанкери потребують технічного обслуговування саме на європейських верфях.

За даними Оксфордського інституту енергетичних досліджень, у 2023 році «Ямал СПГ» експортував до Європи 20,9 млрд кубів газу, з яких близько чверті було відправлено за межі ЄС. Поставки з Ямалу становили 85-90% імпорту російського ЗПГ в ЄС.

Нагадаємо, Китай та Індія відмовилися приймати у своїх портах танкери з російською нафтою, проти яких були введені санкції США.

Раніше США запровадили нові санкції проти російського енергетичного сектора. Ці заходи є «найзначнішими санкціями» у цій галузі, оголосив директор Національної економічної ради США Даліп Сінгх. За його оцінкою, нові санкції коштуватимуть Росії «мільярди доларів на місяць».

До слова, нафтові ціни досягли найвищого рівня за останні кілька місяців, продовживши зростати на тлі нових американських санкцій проти російської нафти.