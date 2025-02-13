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Продавала немовля за $20 тис. У Харкові молода мама вигадала схему заробітку

Валерія Димчук
glavcom.ua
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Продавала немовля за $20 тис. У Харкові молода мама вигадала схему заробітку
Жінку зловили під час продажу дитини
фото: Харківська обласна прокуратура

Жінка оцінила власне дитя у $20 тис.

У Харкові 22-річній жінці повідомлено про підозру у торгівлі людьми. Вона намагалася продати свою двомісячну доньку за $20 тис. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Слідство встановило, що у січні 2025 року жінка вирішила продати дитину своїй знайомій. Вони домовились про зустріч, на якій підозрювана оголосила вартість дитини – $20 тис. За словами фігурантки, їй терміново потрібні були гроші на власні потреби, тому вона пішла на цей злочин.

Продавала немовля за $20 тис. У Харкові молода мама вигадала схему заробітку фото 1
фото: Харквська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали жінку під час передачі дитини та отримання обумовленої суми грошей. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дитину передали представникам органів влади та ювенальним поліцейським, і за нею доглядають лікарі.

Нагадаємо, суд Мангайна (Німеччина) виніс вирок 45-річній жінці та її 43-річному чоловіку за вбивство двох українок. Злочинці зробили це заради того, аби викрасти малюка і видати його за свого власного.

Також правоохоронці виявили в посадці на околиці міста п’ятьох малолітніх дітей, які разом з мамою проживали в самотужки змайстрованих наметах і спали на землі.

Водночас у Львові лікарці-анестезіологині оголосили підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків через смерть пʼятирічного сина музиканта Віктора Пашника. Дитина померла після видалення зубів.

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Теги: Україна Харків кримінал дитина гроші Офіс Генерального прокурора

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