Продавала немовля за $20 тис. У Харкові молода мама вигадала схему заробітку
Жінка оцінила власне дитя у $20 тис.
У Харкові 22-річній жінці повідомлено про підозру у торгівлі людьми. Вона намагалася продати свою двомісячну доньку за $20 тис. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Слідство встановило, що у січні 2025 року жінка вирішила продати дитину своїй знайомій. Вони домовились про зустріч, на якій підозрювана оголосила вартість дитини – $20 тис. За словами фігурантки, їй терміново потрібні були гроші на власні потреби, тому вона пішла на цей злочин.
Правоохоронці затримали жінку під час передачі дитини та отримання обумовленої суми грошей. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Дитину передали представникам органів влади та ювенальним поліцейським, і за нею доглядають лікарі.
Нагадаємо, суд Мангайна (Німеччина) виніс вирок 45-річній жінці та її 43-річному чоловіку за вбивство двох українок. Злочинці зробили це заради того, аби викрасти малюка і видати його за свого власного.
Також правоохоронці виявили в посадці на околиці міста п’ятьох малолітніх дітей, які разом з мамою проживали в самотужки змайстрованих наметах і спали на землі.
Водночас у Львові лікарці-анестезіологині оголосили підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків через смерть пʼятирічного сина музиканта Віктора Пашника. Дитина померла після видалення зубів.
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