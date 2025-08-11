Курс валют на 11 серпня: скільки коштують долар і євро

Регулятор оновив курси іноземних валют

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 11 серпня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний банк.

Офіційний курс валют

Курс долара на 11 серпня 2025 року встановлено: 41,3895 грн за $1.

Курс євро на 11 серпня 2025 року встановлено: 48,1939 грн за €1.

Курс польського злотого на 11 серпня 2025 року встановлено: 11,3362 грн за zł1.

Курс англійського фунта стерлінгів на 11 серпня 2025 року встановлено: 55,6275 грн за £.

Курс японської єни на 11 серпня 2025 року встановлено: 0,28 грн за JPY.

Динаміка офіційного курсу до долара

Динаміка курсу іноземних валют Інфографіка НБУ

Нагадаємо, нещодавно Мінекономіки спрогнозувало курс долара на три роки. У проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки уряд передбачив поступове, але незначне зростання курсу долара до гривні.

Основним фактором, який зараз впливає на зростання курсу євро відносно гривні є послаблення долара щодо інших валют. Це повʼязано з внутрішньою та зовнішньою політикою Сполучених Штатів після обрання президентом Дональда Трампа. Нацбанк пояснив, що подальші зміни курсу гривні до євро в Україні насамперед залежатимуть від того, як коливатиметься співвідношення долара до євро на міжнародних фінансових ринках.

До слова, долар почав новий рік з найгірших результатів за понад пів століття. Валюта США за останні шість місяців ослабла більше ніж на 10% порівняно з кошиком валют основних торгових партнерів країни. Востаннє долар ослаб настільки на початку року у 1973 році, після того, як США зробили масштабний крок, який поклав кінець прив’язці долара до золота.