Курс валют на 11 серпня: скільки коштують долар і євро

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Курс валют на 11 серпня: скільки коштують долар і євро
Офіційний курс долара на 11 серпня 2025 року встановлено: 41,3895 грн за $1
Регулятор оновив курси іноземних валют

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 11 серпня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний банк. 

Офіційний курс валют

  • Курс долара на 11 серпня 2025 року встановлено: 41,3895 грн за $1.
  • Курс євро на 11 серпня 2025 року встановлено: 48,1939 грн за €1.
  • Курс польського злотого на 11 серпня 2025 року встановлено: 11,3362 грн за zł1. 
  • Курс англійського фунта стерлінгів на 11 серпня 2025 року встановлено: 55,6275 грн за £.
  • Курс японської єни на 11 серпня 2025 року встановлено: 0,28 грн за JPY. 

Динаміка офіційного курсу до долара

Нагадаємо, нещодавно Мінекономіки спрогнозувало курс долара на три роки. У проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки уряд передбачив поступове, але незначне зростання курсу долара до гривні.

Основним фактором, який зараз впливає на зростання курсу євро відносно гривні є послаблення долара щодо інших валют. Це повʼязано з внутрішньою та зовнішньою політикою Сполучених Штатів після обрання президентом Дональда Трампа. Нацбанк пояснив, що подальші зміни курсу гривні до євро в Україні насамперед залежатимуть від того, як коливатиметься співвідношення долара до євро на міжнародних фінансових ринках.

До слова, долар почав новий рік з найгірших результатів за понад пів століття. Валюта США за останні шість місяців ослабла більше ніж на 10% порівняно з кошиком валют основних торгових партнерів країни. Востаннє долар ослаб настільки на початку року у 1973 році, після того, як США зробили масштабний крок, який поклав кінець прив’язці долара до золота.

