НБУ встановив офіційний курс валют на 29 серпня: подробиці

Регулятор встановив, скільки коштує долар та євро

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 29 серпня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора.

Офіційний курс валют

Курс долара на 29 серпня 2025 року встановлено: 41,2602 грн за $1.

на 29 серпня 2025 року встановлено: 41,2602 грн за $1. Курс євро на 29 серпня 2025 року встановлено: 48,1341 грн за €1.

на 29 серпня 2025 року встановлено: 48,1341 грн за €1. Курс польського злотого на 29 серпня 2025 року встановлено: 11,2918 грн за zł1.

на 29 серпня 2025 року встановлено: 11,2918 грн за zł1. Курс англійського фунта стерлінгів на 29 серпня 2025 року встановлено: 55,7673 грн за £.

стерлінгів на 29 серпня 2025 року встановлено: 55,7673 грн за £. Курс японської єни на 29 серпня 2025 року встановлено: 0,28 грн за JPY.

Динаміка офіційного курсу гривні до іноземних валют

Динаміка курсу валют фото: Скриншот даних НБУ

Нагадаємо, станом на 28 серпня курс долара був встановлений 41,3222 грн за $1. Євро коштувало 47,8800 грн за €1.

Зазначимо, що пам’ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» здобула перемогу в номінації «Найбільш надихаюча монета» та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу «Монета року». Вона уведена в обіг 26 липня 2024 року та присвячена праці медичних працівників України, які рятують життя та здоров’я дітей і дорослих як у тилу, так і на передовій. Монета продовжує серію «Безсмертна моя Україно» та має номінал 5 гривень.

Раніше Главком розповідав, як легко відрізнити справжні банкноти завдяки сучасним захисним елементам. Громадяни можуть легко перевірити, справжні гривні чи ні, а от зловмисникам практично неможливо відтворити захист української грошей.