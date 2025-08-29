Головна Гроші Економіка
НБУ встановив офіційний курс валют на 29 серпня: подробиці

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
НБУ встановив офіційний курс валют на 29 серпня: подробиці
Регулятор встановив курс валют на 29 серпня
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив, скільки коштує долар та євро

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 29 серпня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора.

Офіційний курс валют

  • Курс долара на 29 серпня 2025 року встановлено: 41,2602 грн за $1.
  • Курс євро на 29 серпня 2025 року встановлено: 48,1341 грн за €1.
  • Курс польського злотого на 29 серпня 2025 року встановлено: 11,2918 грн за zł1.
  • Курс англійського фунта стерлінгів на 29 серпня 2025 року встановлено: 55,7673 грн за £.
  • Курс японської єни на 29 серпня 2025 року встановлено: 0,28 грн за JPY.

Динаміка офіційного курсу гривні до іноземних валют

Динаміка курсу валют
Динаміка курсу валют
фото: Скриншот даних НБУ

Нагадаємо, станом на 28 серпня курс долара був встановлений 41,3222 грн за $1. Євро коштувало 47,8800 грн за €1.

Зазначимо, що пам’ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» здобула перемогу в номінації «Найбільш надихаюча монета» та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу «Монета року». Вона уведена в обіг 26 липня 2024 року та присвячена праці медичних працівників України, які рятують життя та здоров’я дітей і дорослих як у тилу, так і на передовій. Монета продовжує серію «Безсмертна моя Україно» та має номінал 5 гривень.

Раніше Главком розповідав, як легко відрізнити справжні банкноти завдяки сучасним захисним елементам. Громадяни можуть легко перевірити, справжні гривні чи ні, а от зловмисникам практично неможливо відтворити захист української грошей.

НБУ встановив офіційний курс валют на 29 серпня: подробиці
НБУ встановив офіційний курс валют на 29 серпня: подробиці
Розкрадання європейських коштів на відбудові України. Держаудитслужба попередила потенційних порушників про наслідки
Розкрадання європейських коштів на відбудові України. Держаудитслужба попередила потенційних порушників про наслідки
Держаудитслужба продемонструвала, що відбувається з проєктами відбудови, де завищуються ціни
Держаудитслужба продемонструвала, що відбувається з проєктами відбудови, де завищуються ціни
В Україні рекордно збільшився імпорт молока: в чому причина
В Україні рекордно збільшився імпорт молока: в чому причина
Українська монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» увійшла до десятки монет світу
Українська монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» увійшла до десятки монет світу
«Ми змушені будемо робити це». Глава Держаудитслужби попередила бізнес, який освоює європейські кошти
«Ми змушені будемо робити це». Глава Держаудитслужби попередила бізнес, який освоює європейські кошти

