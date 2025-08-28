Головна Гроші Економіка
Скільки коштує долар та євро: НБУ встановив курс валют на 28 серпня

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Скільки коштує долар та євро: НБУ встановив курс валют на 28 серпня
В НБУ розповіли про курс валют
фото: glavcom.ua

Долар впав у ціні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 28 серпня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора.

Офіційний курс валют

  • Курс долара на 28 серпня 2025 року встановлено: 41,3222 грн за $1.
  • Курс євро на 28 серпня 2025 року встановлено: 47,8800 грн за €1.
  • Курс польського злотого на 28 серпня 2025 року встановлено: 11,2103 грн за zł1.
  • Курс англійського фунта стерлінгів на 28 серпня 2025 року встановлено: 55,4957 грн за £.
  • Курс японської єни на 28 серпня 2025 року встановлено: 0,28 грн за JPY.

Динаміка офіційного курсу гривні до іноземних валют

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют
фото: Скриншот

Нагадаємо, станом на 27 серпня курс долара був встановлений 41,4047 грн за $1. Євро коштувало 48,2655 грн за €1.

У застосунку для школярів «Мрія» з’явиться власна валюта – «мрійки». Витратити її можна буде на квитки в кіно, квести, навчальні курси або майстер–класи. Тестовий варіант проєкту запрацює з 1 жовтня, а з 1 січня першого кварталу 2026 року – поширять на всі школи країни

Зазначимо, що Національний банк України в межах планового випуску з 21 серпня 2025 року вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень. Відтепер у правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 20 гривень можна побачити патріотичне гасло: «Слава Україні! Героям слава!».

