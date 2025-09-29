Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Перегляд тарифів на розподіл необхідний для скорочення боргового навантаження на ринку – ExPro

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Перегляд тарифів на розподіл необхідний для скорочення боргового навантаження на ринку – ExPro
Можливе підвищення не спричинятиме різкого підвищення цін для кінцевих споживачів, зазначила Орлова
фото: depositphotos.com

Тариф може зрости в середньому на 13% для першого класу напруги та на 23% – для другого

Регулятор планує з вересня 2025 року переглянути тарифи на розподіл. Цей крок має допомогти зменшити боргову кризу та забезпечити підготовку до проходження опалювального сезону. Про це заявила Дар’я Орлова, аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting. 

«Станом на червень 2025 року заборгованість компаній-обленерго перед «Укренерго» за послуги з передачі електроенергії склала приблизно 3 млрд грн, за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління – 3,8 млрд грн, а борг ОСР на балансуючому ринку – понад 14 млрд грн. Тобто, сумарно борг операторів систем розподілу перед «Укренерго» – понад 20 млрд грн», – зазначила вона.

За словами Орлової, тариф може зрости в середньому на 13% для першого класу напруги та на 23% – для другого. Найбільше підвищення очікується для Рівнеобленерго, Кіровоградобленерго та Хмельницькобленерго, найменше – для Чернігівобленерго, Черкасиобленерго та Львівобленерго. При цьому зміни не вплинуть на тариф для населення.

«Фактично, таке можливе підвищення не спричинятиме різкого підвищення цін для кінцевих споживачів. Частка тарифів ОСП та ОСР у загальній вартості електроенергії для бізнесу в Україні становить приблизно 10–20%», – пояснила експертка.

Вона наголосила, що циклічна заборгованість в енергосекторі гальмує ключові процеси, включно з інвестиціями у нову генерацію та розбудову мереж.

«Головною» компанією на українському ринку електроенергії залишається НЕК «Укренерго», від фінансового стану якої залежить і робота всієї системи в цілому», – додала Орлова.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що в умовах падіння доходів через зменшення споживання та масштабні витрати на відновлення, Регулятор змушений індексувати тариф на розподіл на рівень інфляції.

Читайте також:

Теги: тарифи Укренерго населення підвищення цін енергетика електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укрзалізниця» ініціює підвищення вантажних тарифів на 37%
Підвищення тарифів на вантажні перевезення згубне для економіки і самої «Укрзалізниці» – Асоціація добувної промисловості
Сьогодні, 12:06
Наглядова рада «Укренерго» звільнила все керівництво компанії. Нардеп Кучеренко б'є на сполох
Наглядова рада «Укренерго» звільнила все керівництво компанії. Нардеп Кучеренко б'є на сполох
26 вересня, 20:43
Абоненти «Київстар» з 24 вересня відчують підвищення тарифів на деякі популярні пакети послуг
«Київстар» підвищує тарифи: як зміниться вартість послуг
22 вересня, 12:13
У серпні Дональд Трамп запровадив 50% тариф на постачання російської нафти в Індію
Індія продовжить купувати російську нафту попри вимоги Трампа – Bloomberg
19 вересня, 11:30
Після інтеграції Україна стане невеликою частиною великого європейського ринку
Україна має остаточно скасувати прайс-кепи, щоб увійти до європейського енергоринку – експерт
14 вересня, 14:45
Українці продовжують приїжджати, але муніципалітети ледве справляються з прийомом
Нідерланди заявляють, що для нових біженців з України вже немає місця
9 вересня, 16:29
Наразі заборгованість НЕК «Укренерго» перед підприємством «Гарантований покупець» становить 16,3 млрд грн
Виплата боргів зеленим інвесторам буде стимулювати відновлення енергетики – учасник ринку
7 вересня, 15:55
США пригрозили Індії митами через закупівлю російської нафти
Побачимо, скільки ви протримаєтесь: міністр фінансів США про мита проти Індії
6 вересня, 02:56
Українців чекають деякі зміни з 1 вересня
Виплати вчителям, бодікамери для працівників ТЦК: що зміниться з 1 вересня
1 вересня, 06:55

Економіка

Почали діяти нові правила реєстрації податкових накладних: що змінилося
Почали діяти нові правила реєстрації податкових накладних: що змінилося
Перегляд тарифів на розподіл необхідний для скорочення боргового навантаження на ринку – ExPro
Перегляд тарифів на розподіл необхідний для скорочення боргового навантаження на ринку – ExPro
Підвищення тарифів на вантажні перевезення згубне для економіки і самої «Укрзалізниці» – Асоціація добувної промисловості
Підвищення тарифів на вантажні перевезення згубне для економіки і самої «Укрзалізниці» – Асоціація добувної промисловості
Працевлаштування людей з інвалідністю: що зміниться для роботодавців із 2026 року
Працевлаштування людей з інвалідністю: що зміниться для роботодавців із 2026 року
Ситуація на ринку ліків. Нардеп звернувся до Антимонопольного з попередженням
Ситуація на ринку ліків. Нардеп звернувся до Антимонопольного з попередженням
Експерт пояснив, як перелік захищених споживачів шкодить ринку електроенергії
Експерт пояснив, як перелік захищених споживачів шкодить ринку електроенергії

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua