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Росія пошкодила зерновий термінал американської компанії в Одесі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія пошкодила зерновий термінал американської компанії в Одесі
Про масштаби пошкоджень поки не повідомляли
фото ілюстративне

Термінал «Укрелеваторпром» зазнав пошкоджень під час дронової атаки

Зерновий термінал «Укрелеваторпром» в Одеському порту пошкоджено внаслідок російської атаки 31 серпня. За даними Reuters, в американській агропромисловій корпорації Archer Daniels Midland (ADM) підтвердили пошкодження термінала та повідомили, що всі працівники компанії залишилися неушкодженими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters

У ADM зазначили, що компанія оцінює ситуацію та визначає подальші кроки. Про масштаби пошкоджень і можливий вплив на роботу термінала представники корпорації не повідомили.

Йдеться про «Укрелеваторпром» – підприємство, яке працює в Одеському морському порту та спеціалізується на прийманні, зберіганні й відвантаженні зернових, зернобобових та олійних культур. Термінал має дві виробничі ділянки та загалом 38 силосів для зберігання зерна.

На першій ділянці розташовані залізничні станції розвантаження, транспортне обладнання та суднонавантажувач. Тут працюють 28 силосів місткістю по 6 тис. тонн. Друга ділянка обладнана двосмуговою станцією розвантаження автотранспорту та десятьма силосами місткістю по 4,2 тис. тонн.

Термінал розташований у портовій зоні Одеси та використовується для перевалки аграрних вантажів через Чорне море. Після початку повномасштабного вторгнення Росії роботу об’єкта було зупинено. Після запуску морського «зернового коридору» підприємство відновило діяльність. У липні–грудні 2022 року через нього було експортовано понад 1 млн тонн зерна та олійних культур.

Атаки на порти впливають на ринок зерна

Пошкодження термінала відбулося на тлі серії атак на українську портову інфраструктуру та перебоїв із постачанням зерна через Чорне море.

Reuters повідомляє, що азійські імпортери останнім часом почали активніше закуповувати пшеницю з Австралії та Аргентини через затримки з постачаннями з Чорноморського регіону. За останніми угодами було придбано щонайменше 500 тис. тонн австралійської та аргентинської пшениці.

Австралійська пшениця Premium White коштувала близько $315–330 за тонну з урахуванням вартості та фрахту, аргентинська – приблизно $310–315 за тонну. Для порівняння, більшість чорноморських партій на серпень–вересень укладалися за ціною близько $260–280 за тонну.

На Чиказькій товарній біржі ф'ючерси на пшеницю з кінця червня подорожчали приблизно на 35%. У вівторок котирування досягли найвищого рівня за три з половиною роки.

Азійські переробники вже законтрактували близько 2–2,5 млн тонн чорноморської пшениці з поставкою у липні–вересні. Це становить приблизно 30–50% імпортного попиту. Через затримки з перевезеннями учасники ринку побоюються, що частина цих вантажів може не дістатися покупців у заплановані терміни.

Частина імпортерів почала використовувати контейнерні перевезення, щоб забезпечити оперативні поставки. За словами учасників ринку, такий формат дає змогу частково закрити поточні потреби на тлі затримок чорноморських вантажів.

Нагадаємо, російські атаки вже неодноразово пошкоджували портову інфраструктуру Одещини. У квітні внаслідок удару по порту Чорноморськ було зруйновано резервуар із 6 тис. тонн соняшникової олії, частина якої потрапила в акваторію.

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Теги: США перевезення ринок Чорне море пшениця зерно Одеса

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