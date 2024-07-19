Чехія планує скоригувати допомогу біженцям з України

За даними Міністерства внутрішніх справ, станом на на цей час у Чехії перебуває 362,1 тис. осіб з тимчасовим захистом

Гуманітарну допомогу для родин біженців з України у Чехії можуть збільшити із серпня. Сума витрат на житло, яка вираховується відповідно розміру допомоги, може зрости. Це випливає з постанови уряду, яку ще має затвердити кабінет міністрів. Про це пише 420on.cz.

Уряд обиратиме між двома варіантами збільшення, запропонованими Міністерством праці Чехії. Коригування покликане дати можливість людям з тимчасовим захистом знайти інше житло після того, як з вересня держава припинить надавати безкоштовне житло, йдеться у документі. На думку організацій допомоги, розмір підтримки з боку Чехії невеликий, і за неї важко зняти та оплатити квартиру. Тож організації попереджають про погіршення ситуації для біженців з України.

«Оскільки з 1 вересня 2024 року іноземці з тимчасовим захистом більше не можуть жити у державному безкоштовно, необхідно скоригувати суми їхніх витрат на житло через гуманітарну допомогу – основну допомогу для цієї групи – так, щоб вони могли покрити свої витрати на житло», – заявили в Міністерстві праці. За словами представників установи, суми мають бути збільшені щонайменше за місяць до закінчення терміну надання безкоштовного житла.

Для біженців, які можуть працювати, держава наразі оплачує проживання у державному житлі максимум на п'ять місяців. Найдовше воно платить лише за вразливі групи населення. З вересня держава надаватиме безоплатне житло новоприбулим лише протягом перших трьох місяців.

Гуманітарну допомогу можуть отримувати лише робини біженців з доходом нижче прожиткового мінімуму та фіксованою вартістю житла. Тепер розмір цієї допомоги становить 6 000 крон на місяць для вразливої ​​особи у зареєстрованому житлі та 3 000 крон для інших, а також 4 800 крон для вразливої ​​особи в іншому житлі та 2 400 крон для інших. При цьому виплати мають відповідати прожитковому мінімуму і доходу біженців.

Міністерство внутрішніх справ заощадить від 140 до 160 млн крон на місяць на безкоштовному житлі, тоді як Міністерству праці буде потрібно додатково 133 млн крон на місяць на допомогу в першому варіанті та 116,6 млн крон – у другому. Таким чином, Міністерство внутрішніх справ могло б скоротити свої річні витрати на 1,68-1,92 млрд. крон, а Міністерство праці – збільшити їх на 1,4-1,6 млрд. крон.

За даними Міністерства внутрішніх справ, станом на на цей час у Чехії перебуває 362,1 тис. осіб з тимчасовим захистом. З них 91,7 тис – це діти та молодь до 18 років і понад 14 200 – старші 65 років. Три п'ятих із 256,2 тис. осіб активного віку становили жінки. Згідно з довідковим матеріалом, 97 тис осіб отримують гуманітарну допомогу. З них 66 тис. – це вразливі люди, тобто діти, студенти, вагітні жінки, люди старше 65 років, інваліди та ті, хто доглядає дітей молодше шести років.

До слова, біженці не забирають робочі місця у чехів, а навпаки – дають користь чеському суспільству. Вплив біженців на економіку пояснив економіст Петр Бартонь із інвестиційної групи Natland. Водночас експерт спростував ще одне побоювання: якби українці забирали у чехів робочі місця, у країні зростало б безробіття. Водночас вона вже довгий час перебуває на дуже низькому рівні, переконаний чеський фахівець.