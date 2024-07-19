Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чехія планує скоригувати допомогу біженцям з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Чехія планує скоригувати допомогу біженцям з України
Чехія обіцяє біженцям з України більше виплат
фото із відкритих джерел

За даними Міністерства внутрішніх справ, станом на на цей час у Чехії перебуває 362,1 тис. осіб з тимчасовим захистом

Гуманітарну допомогу для родин біженців з України у Чехії можуть збільшити із серпня. Сума витрат на житло, яка вираховується відповідно розміру допомоги, може зрости. Це випливає з постанови уряду, яку ще має затвердити кабінет міністрів. Про це пише 420on.cz.

Уряд обиратиме між двома варіантами збільшення, запропонованими Міністерством праці Чехії. Коригування покликане дати можливість людям з тимчасовим захистом знайти інше житло після того, як з вересня держава припинить надавати безкоштовне житло, йдеться у документі. На думку організацій допомоги, розмір підтримки з боку Чехії невеликий, і за неї важко зняти та оплатити квартиру. Тож організації попереджають про погіршення ситуації для біженців з України.

«Оскільки з 1 вересня 2024 року іноземці з тимчасовим захистом більше не можуть жити у державному безкоштовно, необхідно скоригувати суми їхніх витрат на житло через гуманітарну допомогу – основну допомогу для цієї групи – так, щоб вони могли покрити свої витрати на житло», – заявили в Міністерстві праці. За словами представників установи, суми мають бути збільшені щонайменше за місяць до закінчення терміну надання безкоштовного житла.

Для біженців, які можуть працювати, держава наразі оплачує проживання у державному житлі максимум на п'ять місяців. Найдовше воно платить лише за вразливі групи населення. З вересня держава надаватиме безоплатне житло новоприбулим лише протягом перших трьох місяців.

Гуманітарну допомогу можуть отримувати лише робини біженців з доходом нижче прожиткового мінімуму та фіксованою вартістю житла. Тепер розмір цієї допомоги становить 6 000 крон на місяць для вразливої ​​особи у зареєстрованому житлі та 3 000 крон для інших, а також 4 800 крон для вразливої ​​особи в іншому житлі та 2 400 крон для інших. При цьому виплати мають  відповідати прожитковому мінімуму і доходу біженців.

Міністерство внутрішніх справ заощадить від 140 до 160 млн крон на місяць на безкоштовному житлі, тоді як Міністерству праці буде потрібно додатково 133 млн крон на місяць на допомогу в першому варіанті та 116,6 млн крон – у другому. Таким чином, Міністерство внутрішніх справ могло б скоротити свої річні витрати на 1,68-1,92 млрд. крон, а Міністерство праці – збільшити їх на 1,4-1,6 млрд. крон.

За даними Міністерства внутрішніх справ, станом на на цей час у Чехії перебуває 362,1 тис. осіб з тимчасовим захистом. З них 91,7 тис – це діти та молодь до 18 років і понад 14 200 – старші 65 років. Три п'ятих із 256,2 тис. осіб активного віку становили жінки. Згідно з довідковим матеріалом, 97 тис осіб отримують гуманітарну допомогу. З них 66 тис. – це вразливі люди, тобто діти, студенти, вагітні жінки, люди старше 65 років, інваліди та ті, хто доглядає дітей молодше шести років.

До слова, біженці не забирають робочі місця у чехів, а навпаки – дають користь чеському суспільству. Вплив біженців на економіку пояснив економіст Петр Бартонь із інвестиційної групи Natland. Водночас експерт спростував ще одне побоювання: якби українці забирали у чехів робочі місця, у країні зростало б безробіття. Водночас вона вже довгий час перебуває на дуже низькому рівні, переконаний чеський фахівець.

Читайте також: Названо три країни ЄС, які найбільше приваблюють українських біженців
Теги: українці біженці Чехія молодь населення житло держава іноземці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські сили наближаються до річки Оскіл, ЗСУ тримають оборону
Ворог наступає: що відбувається на Торецькому та Куп'янському напрямку?
10 липня, 14:00
Туалети і спальні у берлінському притулку часто брудні
Найбільший притулок для біженців у Німеччині: ЗМІ шокували умовами
26 червня, 13:16
28 червня відзначається День Конституції України
День Конституції України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
28 червня, 06:28
Шольц вирішив підтримати українських біженців
Шольц вимагає від ЄС більшої підтримки українських біженців – Politico
28 червня, 18:12
Перші кадри з місця влучання
Атака на Харків: росіяни поцілили у термінал «Нової пошти»
30 червня, 18:21
Половина жителів України заробляє менше прожиткового мінімуму
Майже половина українців заробляє менше ніж 10 тисяч: статистика
11 липня, 07:00
Джозеф Боакаї вирішив скоротити собі зарплатню
Президент однієї із найбідніших країн світу урізав собі зарплату на 40%
9 липня, 16:31
Запуск Ariane 6 кілька років відкладався через низку проблем, включаючи пандемію Covid-19 і вторгнення Росії в Україну
Українці помітили загадковий об'єкт у нічному небі: що це було (фото, відео)
10 липня, 05:49
До 2100 року населення країни скоротиться до 15,3 млн осіб
Населення України до 2100 року значно скоротиться: ООН зробила невтішний прогноз
14 липня, 17:53

Соціум

Чехія планує скоригувати допомогу біженцям з України
Чехія планує скоригувати допомогу біженцям з України
Обстріл «Охматдиту»: Німеччина прийняла на лікування важкохворих дітей
Обстріл «Охматдиту»: Німеччина прийняла на лікування важкохворих дітей
Масове отруєння ціанідом у готелі Бангкоку: подробиці загадкового вбивства
Масове отруєння ціанідом у готелі Бангкоку: подробиці загадкового вбивства
Ізраїль оштрафує компанії, які не встигають відповісти на дзвінок клієнта за 6 хвилин
Ізраїль оштрафує компанії, які не встигають відповісти на дзвінок клієнта за 6 хвилин
Збирачі чорниці у Фінляндії заробляють чималі гроші: які умови
Збирачі чорниці у Фінляндії заробляють чималі гроші: які умови
В Італії знайдено мертвою українку біля підніжжя скелі
В Італії знайдено мертвою українку біля підніжжя скелі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
17K
«Коля завжди правий». Матір Тищенка прокоментувала події навколо нардепа
7638
Чи хочуть фіни допомагати Україні воювати: дані опитування
6470
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6208
Європу «підсмажить» африканський антициклон: низку країн чекають блекаути
6155
Коли починати навчальний рік? Мер Львова дорікнув освітньому омбудсмену

Новини

Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
Вчора, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
17 липня, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
16 липня, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
15 липня, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua